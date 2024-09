Gry na PlayStation jeszcze szybciej. Twórcom pomoże AI

Sony opublikowało raport korporacyjny, w którym znalazło się kilka interesujących informacji na temat planów firmy. Jedną z najważniejszych informacji jest wykorzystanie nowych technologii, które pomoże deweloperom “wzmacniać ich IP w wydajny sposób”. O co konkretnie chodzi? Firmie zależy na wdrażaniu nowych narzędzi, na przykład uczenia maszynowego, analizowania grafiki 3D czy sztucznej inteligencji. To wszystko ma być wykorzystywane przez twórców w lepszym i szybszym przygotowywaniu gier.

Co ciekawe, takie rozwiązania AI były już stosowane np. przy Marvel’s Spider-Man 2. Specjalne narzędzie pozwalało na szybkie rozpoznawanie głosów w poszczególnych językach. Dzięki temu program automatycznie dopasowywał kwestie do napisów, co znacząco ułatwiło pracę deweloperów. Jak widać nie chodzi o “wymyślanie gier” przez AI, a wsparcie w czynnościach manualnych, które zabierają dużo czasu, a wcale nie wymagają czynnika ludzkiego.

Jeżeli Sony sprawi, że gry będą tworzone szybciej, a nadal będą świetnymi przygodami, to dobrze. Obecnie czas czekania na nowe produkcje jest zdecydowanie zbyt długi.

Źródło: insider-gaming.com