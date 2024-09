PlayStation Pro i 120 klatek obrazu. Konsola chwalona za wydajność

W jednym z ostatnich odcinków podcastu Moore’s Law is Dead jego gospodarz poinformował o ciekawym materiale, który otrzymał od pewnego anonimowego dewelopera. Ten pokazywał grę na PS5 Pro, która działała z dynamiczną rozdzielczością 1440p, sięgając nawet 1600p i 1300p, przy około 50 klatkach na sekundę, ale odblokowanie liczby FPS zwiększyło średnią liczbę klatek na sekundę do 100 i więcej, bez jakiejkolwiek optymalizacji.

To sugeruje, że nowa konsola Sony najpewniej będzie w stanie generować obraz docierający do granicy aż 120 klatek na sekundę, być może nawet ze stabilnym klatkażem — i to bez optymalizowania danej gry. To duża zmiana względem podstawowego modelu. Obecnie wiele gier nie dociera nawet do 60 klatek, choć powinno to być standardem…

PS5 Pro – gdzie zamówić? Jak cena w Polsce?

Pamiętajcie, że żadna konsola PlayStation 5 Pro nie jest wyposażona w czytnik Blu-ray. Jeśli chcemy zatem korzystać z gier na płytach, należy go dokupić osobno. Niestety nie jest to mały koszt, a oferty szybko znikają. Obecnie napęd możemy dostać w tych miejscach:

Premiera nowej konsoli Sony już 7 listopada 2024 roku. Kto z was zamówił już preorder nowego sprzętu?

