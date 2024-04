W 2024 roku dostaniemy jednak nowe gry od studiów PlayStation. Nie wszyscy będą zadowoleni

Wcześniej prezes grupy Sony Hiroki Totoki potwierdził jednoznacznie, że gracze nie mają co oczekiwać nowych gier first-party należących do uznanych serii PlayStation do marca 2025 roku. Zamiast tego firma skupia się na zewnętrznych deweloperach i wydaje m.in. Rise of the Ronin.

PlayStation jednak z nowymi grami first-party?

Od niedawna głośno spekuluje się o potencjalnym pokazie PlayStation Showcase w maju bieżącego roku. Wedle nieoficjalnych informacji, możemy wtedy zapoznać się przede wszystkim z wielce oczekiwanym Silent Hill 2 Remake. Pojawiły się również przecieki o nowej grze Astro Bot! Uroczy robocik to nowa maskotka Sony, a więc tytuł zapewne powstaje w studiu first-party.

Temat ten podchwycił Jeff Grubb w swoim podcaście Game Mess Mornings. Uważa on, że Sony w istocie planuje wydanie kilku nowych gier first-party do końca 2024 roku. Będą to jednak znacznie mniejsze pozycje, w stylu właśnie Astro Bota.

W raporcie finansowym [SIE] podali, że w tym roku nie mają żadnych większych kontynuacji / sequeli franczyzy od żadnego ze swoich własnych studiów, a chodzi o rok fiskalny, czyli do marca 2025 roku. I to może wydawać się trochę jałowe, ale to nie znaczy, że nie mają wielu gier, które pochodzą z tych nowszych studiów lub gier partnerskich od Square Enix, lub kogokolwiek innego. Prawdopodobnie mają wiele gier do pokazania… A także ciągle słyszę, że będą jakieś mniejsze gry własne, takie jak ta gra Astro, która podobno ma się ukazać jeszcze w tym roku. – twierdzi Grubb (za PSU)

Grubb sam wcześniej zapowiadał nowe wydarzenie Sony na maj 2024 roku. Wtedy zapewne sytuacja się rozjaśni i wszystkie ewentualne tegoroczne premiery zostaną tam omówione. Póki co – przestrzegam, iż są to jedynie przecieki. Dlatego lepiej za bardzo im nie wierzyć. Nawet, jeżeli są z zaufanego źródła.

Źródło: PSU