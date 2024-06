Porzućcie wszelką nadzieję – PlayStation najwyraźniej nie pojawi się na Gamescom 2024

Myśleliście, że skoro ostatnie State of Play było takie słabe, a firma nie zapowiedziała praktycznie żadnej większej produkcji na kolejne lata (nie licząc przecieków i Wolverine’a), to Sony nie może się wręcz doczekać, aby uraczyć fanów czymś potężnym? Czymś jak Microsoft, nie? No… nie.

PlayStation nie na Gamescom 2024

Doskonale Was rozumiem, jeżeli posiadacie obecną generację sprzętu Japończyków i czujecie się pominięci. Od ostatniej wielkiej premiery w postaci Marvel’s Spider-Man 2 korporacja nie uraczyła nas nawet zbytnio informacjami o planach w line-upie. Wiemy, że każde studio coś tworzy, ale… co? No cóż, to już sfera spekulacji i domysłów.

Microsoft pokazał, że da się zrobić dziś wielki pokaz gier, a później podobnie zrobiło Nintendo. Sony nadal pozostaje w tyle, więc gracze mający nadzieję na to, że firma da im powód, aby nie wykopać PS5 przez okno, nie mogli doczekać się Gamescom 2024. Największe europejskie targi gamingowe odbywają się już pod koniec sierpnia. Ale Sony akurat na nich nie będzie.

Tak przynajmniej twierdzi niemiecki serwis Games Wirtschaft. Przedstawiciele kolejny raz przyznali, że “Sony Interactive obecnie nie ma planów wystawienia się na Gamescom 2024”. Ta informacja jest nie tylko identyczna, co podobnie gorzkie wieści z zeszłego roku, ale nie stanowi niestety zaskoczenia. Firma od wielu lat omija to wydarzenie. Nie znaczy to, że nie będzie gier na PS5 – będą, ale nie liczcie na zapowiedzi first-party.

Istnieje jednak szansa, że Sony przygotowuje swój własny event, który najpewniej odbyć mógłby się dopiero we wrześniu. Jeśli jednak wtedy firma nie zorganizuje dużego PlayStation Showcase to… nawet ja stracę już nadzieję.

Źródło: Games Wirtschaft