PlayStation z kontrolerem, który narysujesz sobie sam. Sony ma wyjątkowy pomysł

Sony zastrzegło kolejny ciekawy patent, tym razem dotyczący potencjalnej rewolucji w kontrolerach do konsol. PlayStation mogłoby zaoferować wyjątkowe urządzenie.

Nie od dziś wiadomo, że Sony regularnie zastrzega czasami naprawdę dziwne patenty, z których nie wszystkie finalnie stają się faktem. Mimo to pomarzyć i pobłądzić z głową w chmurach można – w końcu firma dość dokładnie opisała swój najnowszy pomysł.

Kontroler PlayStation klasy “narysuj sobie sam”

Najnowszy patent firmy zatytułowany “SPERSONALIZOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PŁASKIE POLE KONTROLERA SYMULACJI KOMPUTEROWEJ” może nie wejść w życie nigdy. Równie dobrze może okazać się prawdą już przy następnej generacji. Jak będzie? Tego nie wiemy, ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, aby poznać, co tam inżynierowie firmy wymyślili. A wpadli na całkiem sporo pomysłów, bo ich realizacja mogłaby stanowić rewolucję w dziedzinie akcesoriów dla graczy.

Nowy patent porusza możliwość pełnej customizacji kontrolera do PlayStation. Najpierw jednak gracze musieliby ustawić nowe urządzenie, do czego niezbędny byłby standardowy kontroler. W ten sposób klikając przyciski na DualSense, pokazywalibyśmy, jak reagować miałyby stworzone przez nas przyciski na nowym padzie. Zaraz, ale jak to “stworzone przez nas”?

Ano tak – pomysł przypomina nieco świetny kontroler PlayStation Access, ale z jeszcze większą dowolnością. Można na nim ręcznie narysować układ przycisków, odstępy i kształt za pomocą atramentu elektrycznego! Sony samo nie wie, jaki kształt miałoby nowe urządzenie. W jednym miejscu wspomina o równoległościanie, a w innych o kształtach kulistych.

Sprzęt miałby posiadać również dodatkowy przycisk “przeciwzmęczeniowy”. Jego wciśnięcie mogłoby modyfikować to, jak działają inne przyciski, m.in. symulując ich przytrzymanie przy dwukrotne wciśnięcie. Otwiera to nowe pole do customizacji graczy, ale również stwarza podwaliny pod niezwykle przystępne akcesorium dla graczy z niepełnosprawnościami. Jest tu więc sporo innowacji, ale nie wiemy, czy kiedykolwiek wizja ta wejdzie w życie.

Źródło: exputer