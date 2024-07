Nowa strzelanka od Sony na PS5 i PC z kontrowersyjnym wymogiem

Concord to sieciowy FPS w realiach science fiction, który zmierza na PC oraz PS5. Nie każdemu przypadnie do gustu wymóg, jaki pojawi się podczas instalacji shootera na komputerze.

Concord to kolejna nowość wyprodukowana w ramach PlayStation Studios, która pojawi się jednocześnie na PS5 oraz PC. Data premiery została zaplanowana na 23 sierpnia 2024 roku. Teraz potwierdzono, że gra będzie wymagała na komputerach kontrowersyjnego wymogu, który próbowano przeforsować już w przypadku Helldivers 2. Wówczas gracze ostro krytykowali Sony i dało to efekt, niechciana opcja nie jest obowiązkowa. Jak będzie z Concord?

Concord na PC z wymogiem konta PSN

Concord będzie wymagać posiadania konta PSN na obu platformach, czyli na PS5 oraz PC – przyznał dyrektor gry Kim Kreines w rozmowie z brytyjskim Eurogamerem. Zapytany, dlaczego jest to konieczne, odpowiedział: Dzięki temu możliwy będzie croosplay oraz cross-progression, a to jest ważny element.

Celem jest, aby gracze zjednoczyli się. Abyśmy mogli mieć połączonych graczy na PC i PlayStation 5, aby była rozgrywka międzyplatformowa i działały wzajemne postępy. Jest to warstwa, która musi tam być – tylko na poziomie technicznym. Kim Kreines, Eurogamer

Przypomnijmy, że to nie pierwsze podejście Sony do pomysłu z obowiązkowym kontem PSN na PC. W przypadku Helldivers 2 z takiego obowiązku zrezygnowano, pozostawiając nam wybór. Z kolei Ghost of Tsushima na PC nie wymaga logowania do konta PSN, ale tylko w kampanii dla pojedynczego gracza. Jeśli chcemy pograć w tryb sieciowy, konto jest niezbędne.

Jesteśmy ciekawi, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii. Czy obowiązek założenia konta PlayStation Network na komputerze rzeczywiście jest wielkim problemem?

Źródło: Eurogamer