PlayStation rozdaje 9 gier za darmo. Ostatnia chwila, aby je zgarnąć

Trwa akcja PlayStation Play at Home i mamy ostatnią chwilę na odebranie paru ciekawych produkcji. Promocja kończy się lada moment.

Sony jakiś czas temu postanowiło umilić graczom spędzanie czasu w domach. Akcja Play at Home zapewniła już kilka ciekawych rozdawnictw. Odebraliśmy między innymi Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a, Podróż i Ratchet & Clank. Jedna z nowszych promocji właśnie dobiega końca.

Do godziny 5:00 23 kwietnia, za darmo odbierzemy dziewięć naprawdę dobrych produkcji. Co więcej, raz przypisane zostaną w naszej bibliotece już na zawsze. Jeśli jeszcze ich nie odebraliście, spieszcie się, bo zostało niewiele czasu.

W ramach Play at Home możemy zgarnąć następujące tytuły na PS4, PS5 i PS VR:

ABZÛ

Subnautica

Enter the Gungeon

The Witness

Thumper

Rez Infinite

ASTRO BOT Rescue Mission

Moss

Paper Beast

Wszystkie gry przypiszemy poprzez PlayStation Store z poziomu naszej konsoli lub dodatkowo z poziomu przeglądarki. Jeśli chcecie je odebrać, zróbcie to poprzez wpisanie tytułu gry w wyszukiwarkę sklepu. Wygląda na to, że zakładka Play at Home już ich nie wyświetla. Najpewniej wynika to z błędu na stronie.

Jeśli już odebraliście powyższe gry, pamiętajcie, aby przypisać do swojej biblioteki Horizon Zero Dawn, które też jest dostępne za darmo. Tytuł Guerilla Games możemy zgarnąć do 15 maja. Dodatkowo Sony zasugerowało, że szykuje jeszcze kilka podobnych akcji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.