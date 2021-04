Horizon Zero Dawn za darmo na PS4 i PS5. Niedługo zgarniemy więcej gier

Jeśli macie PS4 lub PS5, możecie zupełnie za darmo pobrać Horizon Zero Dawn. Sony rozdaje jeden ze swoich tytułów ekskluzywnych i zapowiada kolejne promocje.

Pandemia trwa w najlepsze. Producenci gier starają się umilać nam ten czas poprzez promocje, eventy w grach i rozdawnictwa darmówek. Sporo produkcji rozdaje między innymi Sony i właśnie wystartowała kolejna oferta. Tym razem firma daje w prezencie jeden ze swoich flagowych tytułów.

Wszyscy chętni gracze mogą już odebrać zupełnie za darmo Horizon Zero Dawn w wersji Complete Edition. Zrobicie to w tym miejscu lub poprzez PS Store na konsoli i gra zadziała na PlayStation 4 i PS5. W pakiecie otrzymujemy podstawową wersję Horizona i dodatek Frozen Wilds. Dodatkowo zgarniemy kilka pomniejszych DLC. Grę możemy pobrać do rana 15 maja i zostanie w naszej bibliotece już na zawsze. Do jej ściągnięcia nie potrzebujemy subskrypcji PlayStation Plus.

Co więcej, Sony zapowiedziało we wpisie na swoim blogu, że to nie koniec promocji. Mamy szykować się na kolejne oferty i/lub rozdawnictwa w ramach Play at Home 2021. Póki co szczegółów brak, ale wkrótce najpewniej je poznamy.

Przy okazji nie zdziwię się, jeśli Horizon Zero Dawn wkrótce otrzyma next-genową aktualizacją. Po promocji, w ramach której mogliśmy zgarnąć Ratchet & Clank za darmo gra otrzymała aktualizację na PS5. O ile nie znamy planów Guerilla Games, tak moim zdaniem do łatki na nową generację mamy już bliżej, niż dalej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.