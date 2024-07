Świetna aktualizacja ułatwi zdobywanie trofeów na PlayStation!

Wszyscy uwielbiamy zdobywać trofea w grach na PlayStation, ale niekoniecznie lubimy przedzierać się przez menu konsoli, aby śledzić ich postęp. Te jest dość nieintuicyjne, a przeglądanie odblokowanych i brakujących pucharków bywa niełatwe oraz czasochłonne. Ten problem odchodzi jednak w niepamięć, a wszystko to dzięki pewnej przydatnej aktualizacji. Wystarczy mieć przy sobie smartfon, co pewnie nie stanowi dla nas wyzwania.

Trofea na PlayStation łatwiejsze dzięki aktualizacji

Śledzenie postępu podczas zdobywania trofeów to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy podczas kolekcjonowania pucharków. Śledzenie listy odblokowanych osiągnięć, upewnianie się które trofea nam brakują… To nieodzowny element wszystkich łowców osiągnięć. Ale przyznacie, chyba że przeczesywanie menu PlayStation 5 i 4 nie należy do najłatwiejszych, prawda? Cóż, to fakt, z którym mierzy się wielu graczy. Na szczęście z pomocą przychodzi pewna aktualizacja, która znacząco ułatwi nam życie.

Nie chodzi tu jednak o zmniejszenie poziomu trudności gier czy jakąkolwiek formę oszustwa. Mam na myśli aktualizację PS App, czyli mobilnej aplikacji dla każdego posiadacza konsoli PlayStation. Najnowsza wersja oprogramowania daje nam nowe możliwości, m.in. łatwego i szybkiego przeczesywania listy trofeów w naszych grach.

Od teraz PS App w wersji 24.7.0 pozwoli nam skorzystać z zakładki Playing Now. Gdy akurat będziemy w grze, przy pomocy smartfona będziemy mogli rzucić okiem na listę odblokowanych i zablokowanych trofeów bez wychodzenia z gry, minimalizowania jej czy wchodzenia do menu konsoli. Wystarczy mieć przy sobie telefon i problem z głowy.

To jednak nie wszystko. PS App w nowej wersji pozwoli również przejrzeć oczekujące zaproszenia do gry wieloosobowej i przydatne wskazówki podczas gry na PS5 – o ile są akurat dostępne.

