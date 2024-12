PlayStation twierdzi, że “AI zrewolucjonizuje gaming”. A co z ludźmi?

Szefostwo marki PlayStation nie ma wątpliwości co do udziału sztucznej inteligencji w tworzeniu gier wideo. AI ma zrewolucjonizować gaming i wprowadzić rzeczy, o jakich nawet nie śniliśmy. Co jednak najbardziej istotne, nadal kluczowym elementem procesu tworzenia gier ma być człowiek — i to cieszy.

AI czy ludzie? PlayStation ma swoją wizję przyszłości

W branży gier widać coraz większy wpływ sztucznej inteligencji — zresztą, nie tylko tu. Mimo wszystko gracze obawiają się nadużywania AI do tworzenia gier, co zdaniem wielu może pozbawić ich duszy i tego, za co poszczególne produkcje mogliśmy przed laty pokochać. Czy tak będzie w rzeczywistości? Swoim zdaniem na temat przyszłości i rozwoju branży podzielili się włodarze marki PlayStation. I trzeba przyznać, że ich opinia może podnieść was na duchu.

Hermen Hulst, współdyrektor generalny Sony Interactive Entertainment udzielił wywiadu dla BBC, w którym skomentował wpływ AI na gry. Jego zdaniem, sztuczna inteligencja ma potencjał, aby zrewolucjonizować tworzenie gier w przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że kluczowy będzie udział człowieka w całym procesie — bez względu na wykorzystane nowinki technologiczne:

Podejrzewam, że w branży gier pojawi się podwójne zapotrzebowanie: na innowacyjne doświadczenia oparte na sztucznej inteligencji i na ręcznie robione, przemyślane treści. Kluczowe będzie znalezienie właściwej równowagi między wykorzystaniem sztucznej inteligencji a zachowaniem pierwiastka ludzkiego.

Hermen Hulst

Co ważne, wspomniana rewolucja jest o wiele bliżej, niż mogło się nam wydawać. Statystyki nie kłamią.

Według badania CIST na zlecenie producenta silnika gier Unity prawie dwie trzecie studiów wykorzystuje już AI w codziennej pracy przy tworzeniu gier. To oczywiście nie tak, że sztuczna inteligencja wymyśla zadania i fabułę. AI może być wykorzystywane np. podczas powtarzalnych czynności, które wymagały dużo ręcznej i niekoniecznie produktywnej pracy. Algorytmy są w stanie automatyzować pracę mechaniczną, dzięki czemu deweloperzy mogą skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach.

I oby tak pozostało. Jeżeli AI może ułatwić pracę, w zamian za co my otrzymamy świetne produkcje szybciej, to jestem za!

Źródło: videogameschronicle.com