Ghost of Tsushima “nieobsługiwane” na Steam Deck. Wszystko przez PSN

Kolejny epizod problemów Sony i ich gier portowanych na PC. Po głośnej aferze z Helldivers 2 przyszła pora na nadchodzący port gry Ghost of Tsushima na PC. Tym razem sprawa dotyczy konsoli Steam Deck i faktu, że gra otrzyma oznaczenie jako “nieobsługiwana”. Wszystkiemu ma być winne podłączanie konta PlayStation Network. Co ciekawe, w grę i tak będzie się dało zagrać — ale tylko w określony sposób.

Steam Deck kontra Ghost of Tsushima

Już jutro odbędzie się premiera kolejnego wyczekiwanego portu od Sony. Tym razem pecetowi gracze będą mogli udać się do odległej Japonii w świetnie ocenianej grze Ghost of Tsushima. Produkcja zadebiutuje na pecetach już 16 maja i… Cóż, niektórzy fani platformy Steam i konsoli od Valve mogą natrafić na pewne problemy. Chodzi o wsparcie dla rozgrywki na Steam Decku. A w zasadzie jego braku, przynajmniej do pewnego stopnia.

Okazuje się bowiem, że gra otrzyma oznaczenie jako “nieobsługiwana” na konsolce od Valve. Wszystkiemu winne jest logowanie się przy pomocy konta PlayStation Network, które wymagane jest do rozgrywki wieloosobowej i korzystania z sieciowej zawartości. Konto te wymaga Windowsa, a Steam Deck korzysta z Linuksa — i jest problem. Oznacza to, że część zawartości będzie niedostępna dla mobilnych graczy. To automatycznie oznacza, że gra otrzyma taki status.

Co ciekawe, w rzeczywistości rozgrywka będzie jak najbardziej możliwe, lecz tylko w trybie dla jednego gracza.

O zaistniałej sytuacji twórcy poinformowali na Twitterze i ciężko ich w tym wypadku winić — fakt konieczności łączenia konta PSN do korzystania z funkcji sieciowych nie był ich decyzją. Na szczęście nadal będziemy mogli bawić się mobilnie w trybie dla jednego gracza, czyli w ramach głównej historii fabularnej i dodatku.

