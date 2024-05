Te gry na Steam zaskoczyły wysokimi ocenami. Premiery 2024 roku w dużych promocjach

Spis treści:

Na początek powiem, że wolę dobre gry niezależne niż średniaki AAA, których największą zaletą jest często “rozdymana kampania marketingowa”. Są jednak mniejsze gry, które nie były szeroko reklamowane w mediach, a przebijają niejeden tzw. HIT. Ostatnio przygotowywałem dla Was sporo zestawień z tanimi grami na Steam, choćby niedawny wybór 20 tytułów w cenie do 10 zł. Zawsze wybieram te najlepiej oceniane, ale nie każda zmieści się w pułapie do “dyszki”. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam trzy wyjątkowe gry, których cena na Steam oscyluje około stówki. Jednak w promocji zapłacimy od 50 zł do 67 zł i szczerze przyznam, że piekielnie warto.

Gry na Steam – nowe premiery 2024 roku taniej o około 45 procent

Trójka gier, które szczególnie mnie zainteresowały, to duży rozstrzał gatunkowy. Ale to dobrze, ponieważ jest duża szansa, że coś trafi w Twój gust. Mamy tutaj najnowszy tytuł Indika, którego premiera nastąpiła 2 maja. To kapitalna produkcja o… zakonnicy podróżującej w towarzystwie diabła. Jest również niezwykle pozytywnie przyjęte Little Kitty, Big City, czyli coś dla kociarzy. No i na koniec gra z lutego tego roku, ale również na bardzo wysokim poziomie. To Pacific Drive, pierwszoosobowa surwiwalowa gra jazdy.

Indika na Steam w promocji

Na początek lecimy z Indika. Gra posiada 89 proc. pozytywnych ocen na Steam, gdzie kosztuje w obecnej promocji 89,10 zł. Ale w Instant Gaming kupimy ten tytuł za 59,32 zł, a więc trzy dyszki zostają w kieszeni. Indikia jest przygodówką TPP z elementami zręcznościowymi, osadzoną w alternatywnej wersji XIX-wiecznej Rosji. Religijne wizje przenikają się tutaj z rzeczywistością, a robi się jeszcze dziwniej, kiedy nasza bohaterka postanawia opuścić klasztor i rozpoczyna podróż w towarzystwie samego diabła. Jednak… znajdziemy w tej podróży szczyptę czarnego humoru, a całość prezentuje się nie jako dramat, a bardziej jako tragikomedia.

Kup Indika za 59,32 zł (zamiast płacić na Steam 89,10 zł)

Little Kitty, Big City na Steam w promocji

Drugą “świeżynką” wartą ogrania jest Little Kitty, Big City. Gra posiada na Steam aż 94 procent pozytywnych ocen, choć niewykluczone, że w pewnej mierze jest to zasługa słodkiego głównego bohatera. Czyli kotka. Zwierzak zgubił się w wielkim mieście i musimy doprowadzić go do domu. Oczywiście jak to kot, po drodze psoci, rozrabia i bawi się czym popadnie. Poznajemy przy tym zwierzęta zamieszkujące miasto, którym pomagamy w rozwiązywaniu większych lub mniejszych problemów. Grafika w Little Kitty, Big City jest słodka jak kociak, który może pochwalić się bardzo realistycznie odwzorowanymi ruchami podczas przemierzania wielkiej metropolii.

Kup Little Kitty, Big City za 51,17 zł (zamiast płacić na Steam 89,09 zł)

Pacific Drive na Steam w promocji

Na koniec proponuję Wam sięgnąć po świetną i naprawdę nietypową grę Pacific Drive. Użytkownicy Steam wystawili jej 83 procent pozytywnych ocen, a w polecanej promocji kupicie grę nie za 109 zł, a za 67,25 zł. Pacific Drive to taki survival na kółkach, gdzie musimy przetrwać w surrealistycznej wersji północno-zachodniego wybrzeża USA. Znajdujemy opuszczony warsztat, który jest zarówno naszą bazą wypadową oraz miejscem, gdzie przygotowujemy nasze auto do dalszej trasy. Możemy uzbroić pojazd po zęby i jest to konieczne, jeśli chcemy przetrwać spotkanie z dziwnymi nadprzyrodzonymi niebezpieczeństwami Olimpijskiej Strefy Wykluczenia.

Kup Pacific Drive za 67,25 zł (zamiast płacić na Steam 109 zł)

Zastanawiam się, czy jakieś inne gry, oprócz tych wymienionych, okazały się dla Was zaskoczeniem 2024 roku. Jeśli są takie tytuły, z chęcią zobaczę listę w komentarzach.