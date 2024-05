Tak będzie nosił się Geralt w kolejnym sezonie Wiedźmina. Fani już go nienawidzą

Oficjalnie trwają zdjęcia do 4. sezonu serialu Wiedźmin od Netfliksa, a w sieci już teraz pojawiają się pierwsze, nieoficjalne materiały. Te pochodzą najpewniej od fanów, którzy dostali się w okolice planu zdjęciowego.

Serial Wiedźmin będzie miał ciężko

Pierwsze zdjęcie pokazujące Geralta nie dotyczy jednak nowego odtwórcy jego roli, czyli Liama Hemswortha, który przejął pałeczkę po Henrym Cavillu. Produkcja najpewniej szybko zorientowała się, że jest obserwowana, więc aktora schowano. Udało się jednak zrobić zdjęcia jego dublerowi, Joelowi Adrianowi. Ma on na sobie nowy strój pogromcy potworów, przygotowany specjalnie z myślą o kolejnym sezonie.

To, co szczególnie istotne jest w tym pojedynczym zdjęciu, to fakt, iż przedstawia właśnie zupełnie nowy strój Geralta z Rivii. I choć fani nie mają pożywki w związku z prezencją Hemswortha, to wieszają już psy na samym ubraniu. Na pierwszy rzut oka nie wygląda źle, a ćwiekowana kurtka dość nieźle komponuje się z krwawym mieczem w ręku. To jednak tylko pozory, a przynajmniej tak uważają internauci.

Z tym wyglądem mocno przegięli. W ogóle nie wygląda średniowiecznie. Wygląda, jakby miał walczyć z wampirami w klubie. – twierdzi jeden z internautów na Twitterze

W ten sposób internauci nawiązują do Blade’a, czyli w zasadzie współczesnego łowcę potworów. W sieci dominują raczej negatywne opinie głównie ze względu na skojarzenia nie ze średniowiecznym pancerzem rodem z gier wideo, a z ubraniem gościa, który dopiero co wyszedł z klubu dla harleyowców. Coś w tym może i jest, choć z drugiej strony wiele zależy od samego aktora. To jednak nie pierwszy raz, gdy widzowie hejtują stroje w serialu Wiedźmin. Już wcześniej głośno odbiły się Nilfgaardzkie pancerze czy stroje wizytowe Geralta i Yennefer.

Ponadto ostatnio dowiedzieliśmy się, że spin-off głównej serii najpewniej w ogóle nie powstanie. Do tego 5. sezon ma być definitywnym zakończeniem sagi.

Źródło: Redanian Intelligence