PS Plus w maju z darmowym prezentem dla wszystkich abonentów

Maj przynosi kolejny darmowy bonus dla posiadaczy subskrypcji PS Plus. To bardzo obfita w zawartość paczka do bezpłatnego shootera.

Posiadasz abonament PS Plus? Możesz od dzisiaj odbierać nowy ekskluzywny dodatek, którego nie zdobędziesz w żaden inny sposób. Znajdziesz w nim sporo amunicji, przedmiotów oraz skrzynki do darmowej gry Vigor, która jest dostępna do pobrania w PS Store pod tym adresem. Tytuł odpalimy na PlayStation 4 oraz PS5.

PS Plus z pakietem do darmowej gry Vigor

Vigor to całkiem przyzwoicie oceniana sieciowa strzelanka free-to-play z elementami survivalu od studia Bohemia Interactive. Gra przenosi nas na teren Norwegii, ale wyniszczonej po konflikcie nuklearnym. Zasoby się kończą i żeby przetrwać, musimy o nie walczyć. Jest to ważniejsze niż likwidowanie przeciwników, ponieważ to ze znalezionych rzeczy budujemy i umacniamy nasze schronienie. Żeby zatrzymać łupy znalezione na mapie, musimy dojść do jednego z wyjść. Jeśli nie zdołamy i zostaniemy zabici, wszystko stracimy. Vigor umożliwia grę w trybie solo albo w trybie Eliminacji, który jest taktyczną walką drużynową 5 na 5, opartą na rundach.

No dobra, jeśli chcesz ułatwić sobie przetrwanie i masz aktywny abonament PS Plus, pobieraj za darmo Deadly Blossom Pack zawierający m.in. elementy kamuflażu. Ale nie tylko, oto całość paczki i grafika pokazująca zestawik:

Limitowana edycja respiratora bojowego (Hemlock)

Limitowana edycja Army Pouch (Hemlock)

Limitowana edycja łatanych rękawic (Hemlock)

2x skrzynia specjalna

10x Mosin Nagant + 300 szt. naboi

5x ES16A2 + 300 szt. naboi

4x Suomi KP/-31 + 600 szt. naboi

3x magnum bojowy + 70 szt. naboi

2x La Chiave 12 + 50 szt. naboi

L86A1 LSW + 90 szt. naboi

Vigor – Deadly Blossom Pack dla posiadaczy PS Plus.

W PlayStation Store zaznaczono, że pakiet można przypisać tylko raz na dane konto i jest dostępny przez ograniczony czas. Lecz do kiedy możemy go zdobyć, niestety nie sprecyzowano.

