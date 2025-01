Parodia GTA VI usunięta z PlayStation Store. Nadal można zagrać na Steam

Parodia GTA VI została usunięta z PS Store

Jeżeli korzystacie z PS Store to na pewno zauważyliście, że niektóre z tamtejszych gier są niskiej jakości. Podobnie jak np. na Steam, tak i w sklepie od PlayStation możemy znaleźć niezbyt udane produkcje, nawet tworzone na szybko i na kolanie. Czy czymś takim jest Grand Taking Ages? Wiele na to wskazywało. Parodia GTA VI trafiła do sklepu miesiąc temu i choć nie została jeszcze wydana, to wzbudziła wiele kontrowersji.

Przede wszystkim grafiki i materiały promocyjne są dość jawnie inspirowane wyczekiwaną grą od Rockstar. W rzeczywistości nie ma z nią wiele wspólnego i prezentuje się zgoła odmiennie. Twórców oskarżono o fałszywy marketing gry, co skutkowało koniecznością zmian w rozgrywce. Tytuł miał pozwolić wcielić się w “twórców gier”. Cokolwiek miało to oznaczać, nie wystarczyło — gra została usunięta z PS Store.

Zobacz też: Dzisiaj oferta PS Plus styczeń 2025. Pobieraj gry, nie zapomnij o darmowych dodatkach

Jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyście ograć ten tytuł, to… nic straconego. O ile produkcja została wycofana ze sklepu dla posiadaczy PlayStation, to nadal możecie sprawdzić tę produkcję na PC. Ta wciąż jest dostępna na Steam, choć nie było to takie proste. Twórcy musieli dostosować grę, aby ta spełniała wymagania platformy Valve. Ma zostać wydana w lipcu, zatem “niecierpliwi” muszą jeszcze poczekać. O ile faktycznie ktoś jest ciekaw tej gry…

Możecie ją dodać do swojej listy życzeń.

Źródło: gamerant.com