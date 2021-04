Outriders bije wyniki Marvel’s Avengers na głowę

People Can Fly ma spore powody do radości. Pomimo problemów z serwerami, Outriders osiągnęło świetny wynik na Steam. W grę zagrywa się cała masa osób, znacznie więcej niż w Marvel’s Avengers w dniu premiery.

Najnowsza gra People Can Fly wreszcie trafiła do graczy. Niektórzy mieli pewne wątpliwości co do tej produkcji, ale póki co wygląda na to, że mamy do czynienia z bardzo udanym debiutem. W tytuł zagrywają się dziesiątki tysięcy graczy na PC.

Outriders z dużo lepszym startem od Marvel’s Avengers

Będąc dokładnym, w momencie pisania tego artykułu w grę na platformie Steam angażuje się 68 000 osób. Robi to spore wrażenie (biorąc pod uwagę wczesną godzinę), ale spójrzmy na statystyki z chwili debiutu. Jak czytamy na SteamDB, w momencie odblokowania gry, odpaliło ją prawie 112 000 graczy. Jak na dzień premiery, jest to naprawdę dobry wynik. Dodatkowo Outriders od wczoraj okupuje pierwsze miejsce światowej listy bestsellerów na Steam. Pamiętajmy, że powyższe wyniki nie uwzględniają graczy konsolowych, a co za tym idzie – nie wiemy, ile osób testuje grę w ramach Game Passa.

Dla porównania, Marvel’s Avengers wystartowało dużo gorzej i już chyba nie poprawi swojego wyniku. Niezbyt udany twór Crystal Dynamics wystartował na Steamie ze skromną liczbą 31 165 graczy. Sprawa jest o tyle ciekawa, że gra People Can Fly to zupełnie nowa marka od mniejszego dewelopera, a zarówno Avengers jak i Crystal Dynamics cieszą się sporą popularnością na świecie.

Na taką różnicę w wynikach przełożyło się kilka czynników. Przede wszystkim w przypadku Avengers już pierwsze materiały promocyjne zwiastowały umiarkowanie udany tytuł. Dodatkowo mam wrażenie, że Square Enix (wydawca obu tytułów) podeszło do reklamowania Outriders nieco lepiej. Przykładowo, gra otrzymała bardzo pokaźny segment na konferencji wydawcy i bardzo obszerną wersję demonstracyjną.

Avengersi do dziś są trzymani przy życiu i stopniowo naprawiani, ale swój najlepszy czas raczej mają już dawno za sobą. People Can Fly mogą świętować, bo udało im się zaliczyć naprawdę udany start. Przynajmniej w kwestii liczby graczy.

Początkowe problemy Outriders

Mimo ogromnego zainteresowania, recenzje na Steamie są dość mieszane. O dziwo, większość negatywów pochodzi od kont, które spędziły z grą mniej niż godzinę.

Negatywy wynikają z problemów z serwerami. Najwyraźniej popularność tytułu zaskoczyła PCF i serwery nie podołały wyzwaniu. Aktualnie problemy są już rzekomo naprawione, więc poziom ocen na Steam powinien wkrótce się unormować.

Gracze narzekają też na problemy z optymalizacją i dość liczne błędy. Z drugiej strony na Steamie wciąż przeważają oceny pozytywne, więc nie jest źle. Bugi i optymalizację da się poprawić i sam trzon rozgrywki podobno naprawdę daje radę. Wygląda na to, że People Can Fly dostarczyło graczom solidną produkcję.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.