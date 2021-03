Crystal Dynamics wprowadziło niedawno kontrowersyjną zmianę do Marvel’s Avengers. Deweloperzy postanowili uzasadnić swoją decyzję.

Avengersi wydani przez Square Enix to jedno z niemiłych zaskoczeń zeszłego roku. Gra przyjęła się słabo, a teraz wydawca próbuje ją ratować poprzez next-genowy patch i wprowadzanie zmian w rozgrywce. Jedna z aktualizacji mocno oburzyła osoby, które nadal grają w ten tytuł.

Deweloperzy uzasadniają zmianę w Marvel’s Avengers

Chodzi konkretnie o obniżenie wartości zdobywanego doświadczenia. W wyniku wprowadzonych zmian, gracze wolniej osiągają kolejne poziomy postaci. Decyzja budzi masę kontrowersji i dla wielu osób jest niezrozumiała.

Twórcy gry, Crystal Dynamics, postanowili wytłumaczyć niejasność. Aktualizacja ma na celu pozwolenie graczom na dobre zapoznanie się z umiejętnościami bohaterów. Wcześniej zbyt szybko nabywali oni nowe moce i w efekcie gra szybko wypstrykiwała się ze świeżych doświadczeń. Twórcy rozjaśnili tło swojej decyzji w specjalnym oświadczeniu, którego fragment znajdziecie poniżej.

Problemem, który widzieliśmy i o którym słyszeliśmy, było to, że natychmiast dostawałeś więcej punktów umiejętności, niż zdążyłeś przejrzeć, zastosować i przyzwyczaić się (do ich efektów – przyp. red. ), zanim wyruszysz na kolejną misję i zdobędziesz kilka następnych poziomów. Mamy nadzieję, że widzicie, gdzie leży problem.

Chcemy, aby ludzie zdobywali kolejne poziomy, w rzeczywistości chcemy, aby więcej ludzi zdobywało kolejne poziomy bohaterów, ponieważ granie pełnym składem Avengersów powinno być najfajniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, ale nie chcemy, aby zdobywanie poziomów było zbyt przytłaczające. – czytamy w poście Crystal Dynamics na Reddicie

O ile zmiany faktycznie mogą budzić wiele niejasności, tak są według mnie jak najbardziej pozytywne. Podstawą gier pokroju Avengersów jest ciągły rozwój postaci i nabijanie poziomów. Jeśli posuwamy się do przodu zbyt szybko, gra staje się nudna. Otrzymujemy nagrody za rozgrywkę, ale z czasem jest ich za dużo i przestają nam sprawiać radość.

Można to porównać do używania kodów w grach. O ile z początku bawimy się świetnie, bo otrzymujemy masę nowych możliwości, to dość szybko zaczynamy się nudzić. Dodatkowo Avengersi otrzymują aktualizacje zawartości dość rzadko, więc wielu graczy nie ma powodu, aby dalej spędzać czas w grze, skoro odblokowali już większość treści.

Jaka przyszłość czeka Marvel’s Avengers?

Na ten moment losy gry Crystal Dynamics są mocno niepewne. O ile wprowadzone zmiany wbrew pozorom pozytywnie wpłyną na rozgrywkę, tak nie wiem, czy to wystarczy, aby utrzymać produkcję przy życiu.

Nie zdziwię się, jeśli Avengersi skończą jak Anthem i naprawa tytułu zostanie zawieszona. Choć jest to gra z wielkim potencjałem, to mam wrażenie, że jest już trochę za późno na jego wykorzystanie.

Spora część posiadaczy gry zrezygnowała z dalszej zabawy, a nowych graczy bynajmniej nie przybywa. Mam nadzieję, że Crystal Dynamics koniec końców zachęci nowych odbiorców do dania Marvel’s Avengers szansy, ale wątpię, aby udało się to zrobić na zadowalającą wydawcę skalę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.