Oferta PS Plus Extra na kwiecień 2024 w oczach graczy. Tego wszyscy pragniemy

Do ujawnienia oficjalnej oferty PS Plus kwiecień 2024 dla progów Extra i Premium pozostało naprawdę niewiele. Zobacz, kiedy poznamy wszystkie gry na PS5 i PS4 oraz jakich tytułów chce społeczność PlayStation.

Też nie możesz doczekać się przedstawienia listy gier z oferty PS Plus na kwiecień? Mowa o wyższych progach usługi, czyli Extra i Premium. Podczas gdy oferta Essential tego miesiąca jest już dostępna dla wszystkich, wciąż czekamy na wieści o kolejnych nowościach w kwietniu. Poznamy je już w najbliższą środę, a więc za dwa dni, po godzinie 17:30 czasu polskiego. Jednak już teraz mamy pewne informacje o dwóch tytułach, które na 100 procent trafią na dniach do katalogu Extra. Są również pogłoski o dwóch klasykach mających zasilić katalog Premium. Oto te gry:

PS Plus Extra i Premium na kwiecień 2024 – co dotychczas wiemy?

Dave the Diver – trafi do PS Plus Extra w dniu swojej premiery, czyli 16 kwietnia (oficjalnie potwierdzone)

– trafi do PS Plus Extra w dniu swojej premiery, czyli 16 kwietnia (oficjalnie potwierdzone) Tales of Kenzera: ZAU – trafi do PS Plus Extra w dniu swojej premiery, czyli 23kwietnia (oficjalnie potwierdzone)

– trafi do PS Plus Extra w dniu swojej premiery, czyli 23kwietnia (oficjalnie potwierdzone) Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire – ma trafić do PS Plus Premium 16 kwietnia (według danych serwisu Gematsu)

– ma trafić do PS Plus Premium 16 kwietnia (według danych serwisu Gematsu) MediEvil z PS1 – istnieje szansa, że gra trafi do katalogu Premium 16 kwietnia (według danych serwisu Truetrophies)

Jak widać, poznaliśmy niewielki ułamek pewnych i potencjalnych gier. Jak wspomnieliśmy, 10 kwietnia będziemy mogli Wam podać pełny spis. Tymczasem społeczność PlayStation skupiona na Reddit rozpoczęła zabawę w typowanie gier do oferty. Wśród wielu głosów przewija się kilka tytułów, o które forumowicze proszą szczególnie:

Forspoken

Dead Island 2

Resident Evil Village

Sonic Frontiers

Hades

Największym marzeniem jest tym razem Forspoken, lecz osobiście wolałbym, by Sony zaskoczyło nas w PS Plus Extra doskonałym Resident Evil Village. A to dlatego, że to jedna z niewielu gier ostatnich lat, która jest genialna i nie jest odgrzewanym kotletem.

Źródło: Reddit