Oddworld: New ‚n’ Tasty za darmo w Epic Games Store!

Nadszedł drugi dzień akcji, w ramach której wujki i ciocie z EGS przez 15 dni rozdają za darmo ciekawe gry. Kolejnym prezentem jest remake nietuzinkowej przygodówki Oddworld: Abe’s Oddysee.

Wczoraj było Cities: Skylines, a dziś w sklepie Epików możemy otrzymać wyremontowane wydanie pierwszej części Oddworld. Aby zgarnąć swoją bezpłatną kopię, należy kliknąć tutaj i poszukać przycisku Pobierz.

Czas na odebranie produkcji jest mocno ograniczony – oferta kończy się jutro 19 grudnia o 17:00; wtedy New ‚n’ Tasty wróci do swojej starej ceny, a Epicy dadzą nam kolejny prezencik. Ciekawe, co to będzie.

W Oddworld gracz wciela się w Abe – pracownika przetwórni mięsnej, który pewnego dnia dowiaduje się, że jego szef chce przerobić jego i współziomków na produkt do spożycia. Bohater musi za wszelką cenę temu zapobiec. Okazuje się, że ucieczka z fabryki to tylko początek przygody.

Przy okazji warto wspomnieć o innej trwającej obecnie ofercie na darmową produkcję: GOG.com jeszcze przez jeden dzień rozdaje Prison Architect. Jeśli wciąż nie dodaliście gry do swojej biblioteki, możecie to zrobić do 19 grudnia do godziny 15:00. Chętnych na strategię o więzieniach odsyłamy pod ten adres.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.