Oblivion doczeka się remastera? Insider zdradza plany, jakie ma Xbox

Całkiem możliwe, że już w styczniu 2025 roku przyjdzie nam zobaczyć remaster legendarnej gry The Elder Scrolls IV: Oblivion. Jak sugeruje pewien branżowy insider, w przyszłym miesiącu na pokazie Dev Direct Xboksa będzie mieć miejsce zapowiedź kultowej gry w nowej, odświeżonej wersji.

Oblivion Remaster – nadchodzi powrót legendy?

Już w styczniu odbędzie się Xbox Developer Direct, na której zaprezentowane zostaną nadchodzące gry z portfolio deweloperów Microsoftu. Już teraz lista wydaje się być dość długą. Sporo produkcji zapowiedziano właśnie na 2025 rok, a to oznacza, że niedługo dowiemy się więcej szczegółów na ich temat. O jakich grach mowa? Na ten moment pewne (lub niemal pewne) są:

Avowed

Outer Worlds 2

Fable

Doom the Dark Ages

Sout of Midnight

Całkiem możliwe, że do listy dojdzie jeszcze jedna produkcja. Napisał o tym sam Jez Corden, czyli branżowy insider często dzielący się sprawdzonymi informacjami. W twitterowej odpowiedzi na post napisał “Oblivion remaster”. To sugeruje nam rychły powrót legendarnej odsłony serii The Elder Scrolls.

Zobacz też: Najdziwniejsze akcesoria PlayStation. Niektóre to kompletna głupota

Oblivion to dla wielu graczy najlepsza odsłona serii, która ma już sporo lat na karku. Wydana w 2006 gra zdecydowanie zasługuje na odświeżenie, bo dziś jest już nieco nadszarpnięta zębem czasu. A czas pokaże, czy ten “przeciek” okaże się prawdziwy. Corden to mimo wszystko dobre źródło, dlatego możemy trzymać kciuki za zapowiedź i pokaz w przyszłym miesiącu.

Źródło: Reddit