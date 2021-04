Dodatek do gry Obcy: Izolacja udostępniony za darmo

Wszyscy zainteresowani bez żadnych kosztów mogą pobrać DLC Ostatnia ocalała, do gry Obcy: Izolacja. Wcielcie się w samą Ellen Ripley!

Na łamach naszego portalu pisaliśmy, że dnia 22 kwietnia udostępnione zostały dwa świetne tytuły w ramach Epic Games Store. Mowa o Alien Isolation oraz Hand of Fate 2 (zobacz tutaj). Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji przygotowanych z myślą o graczach. Wszyscy zainteresowani mogą pobrać bez żadnych kosztów rozszerzenie, które dedykowane jest pozycji toczącej się w uniwersum serii Obcy. Nosi ono tytuł Ostatnia ocalała i możecie je zassać z tego miejsca.

Dodatek traktuje o Ellen Ripley, która pragnie wypełnić ostatnią misję na pokładzie Nostromo. Pozostali członkowie załogi są martwi, a więc protagonistka musi podjąć desperacką próbę uruchomiania systemów autozniszczenia i ucieczki w kapsule ratunkowej. Na stronie Epic Games Store znajdziemy następujący opis:

Gracze muszą przez cały czas walczyć z przerażeniem i śmiertelnym niebezpieczeństwem, gdyż są prześladowani przez bezwzględnego ksenomorfa, czyhającego w mroku. Kiepsko wyposażeni i nieprzygotowani na takie wydarzenia, muszą zbierać zasoby, improwizować i wykazać się sprytem, nie tylko by wypełnić cele misji, ale by po prostu przeżyć.

Niektórzy internauci pisali na forach, o braku możliwości dodania DLC do koszyka bez opłat. Okazuje się, że osoby te miały już przypisaną do konta grę Obcy: Izolacja (była ona rozdawana wcześniej). Aby rozwiązać problem, należy po raz drugi przypisać tytuł do biblioteki. Wspomniana wskazówka zadziałała w przypadku redakcyjnego komputera i przyniosła oczekiwany skutek.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że pierwotnie tytuł miał być grą TPP. Udostępniono nawet materiał, który pokazuje pozycję w akcji (do obejrzenia pod tym adresem). Możemy się tylko zastanawiać czy trzecioosobowa perspektywa sprawdziłaby się dobrze w przypadku survival horroru. Wykorzystany ostatecznie widok z oczu, sprawdził się świetnie. Alien Isolation zostało docenione za rewelacyjną atmosferę, świetną oprawę audio-wizualną, doskonale zaprojektowane lokacje czy budzącą strach postać Obcego.

Ostatnia ocalała to nie jedyne DLC do gry Obcy: Izolacja

Jeżeli po ukończeniu dodatku Ostatnia ocalała nadal Wam będzie mało wrażeń, to warto zainteresować się innymi DLC, które dedykowane są tytułowi. Mowa m.in. o rozszerzeniach: Spisani na straty, Utracony kontakt czy Detonator. Ceny oscylują w granicach kilkudziesięciu złotych, więc stosunkowo niskim kosztem doświadczycie gęsiej skórki.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.