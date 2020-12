Alien: Isolation kolejną darmoszką od Epic Games

Od dziś od godziny 17:00 twórcy Fortnite’a rozdają w swoim sklepie pierwszoosobowy horror z 2014. Na odebranie gry mamy standardowo dobę.

Nadszedł kolejny dzień akcji, w ramach której Epic Games przez 15 dni do końca roku oferuje ciekawe produkcje za darmo. Mogliśmy już zgarnąć takie tytuły jak Cities: Skylines czy remaster pierwszej odsłony Oddworld. Teraz przyszedł czas na FPS-a Obcy: Izolacja.

Shooter jest dostępny pod tym adresem – aby dodać go do biblioteki, wystarczy kliknąć przycisk Pobierz. Należy pamiętać, że Aliena odbierzemy bezpłatnie tylko przez dobę – jutro 22 grudnia o godzinie 17:00 oferta przestanie być aktualna, a my otrzymamy kolejną produkcję. Jaką? Zgodnie z przeciekami będzie to Metro 2033. Oprócz tego – jeśli wierzyć liście, którą publikowaliśmy tutaj – w kolejnych dniach Epicy będą dawali takie hity jak Tropico 5 (23 grudnia), Torchlight II (30 grudnia) czy Jurassic World Evolution (31 stycznia).

Alien: Isolation to stworzony przez Creative Assembly horror FPP osadzony w świecie filmowego cyklu Obcy. Akcja tytułu rozpoczyna się 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części filmu. Wcielamy się w postać Amandy, czyli córki oficer Ellen Ripley. Dziewczyna staje przed zadaniem odszukania czarnej skrzynki i wyjawienia, co kryje się za porwaniem jej matki.

