TOP 10 najbardziej niedocenionych gier dekady

Koleje losu The Last Guardian przypominają mi nieco pewną historię gry z pędzącym pociągiem do stacji Hype. Wiem, to zupełnie inne formaty produkcji, o różnym budżecie i obietnicach. Aczkolwiek w jednym i drugim przypadku oczekiwania wzrastały wraz z przedłużającą się produkcją gry. Różnica między nimi polega na tym, że CDPR po drodze wykoleił się z wielkim hukiem, zaś Japan Studio i GenDesign dojechali starą lokomotywą. Niestety, dowieźli grę zacofaną graficznie i zbyt artystyczną dla szerokiej publiczności.

To, co najbardziej wyróżniało TLG (AI wiernie naśladujące zachowanie zwierzaka) okazało się aż za rzeczywiste. Trud włożony przez deweloperów mogli w pełni docenić tylko ci, którzy opiekowali się kiedyś „futrzakiem” i wiedzą jak rodzi się więź między człowiekiem a zwierzęciem. To było niemałe osiągnięcie w temacie gier, lecz jak wiemy w tej branży trudno o właściwą publikę.