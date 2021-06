Doom Eternal i Red Dead Redemption 2 wykorzystają technologię RTX

Nvidia prezentuje jakie gry w najbliższej przyszłości skorzystają z możliwości RTX. W zestawieniu nie zabrakło świetnych tytułów.

Około dwa lata temu wprowadzono na rynek Geforce RTX, co przyczyniło się do radykalnych zmian w zakresie tworzenia gier i treści. Na rynku istnieje obecnie około 130 tytułów oraz aplikacji, wykorzystujących takie nowinki technologiczne jak:

(wspieraną przez dedykowane procesory w kartach graficznych). Rozwiązanie to przekłada się na zwiększenie liczby wyświetlanych klatek na sekundę, bez utraty jakości obrazu. Pozwala to na jednoczesne wykorzystywanie bardziej szczegółowych ustawień obrazu i korzystanie z wyższych rozdzielczości. NVIDIA Broadcast umożliwia z kolei płynne strumieniowanie w wysokiej jakości.

Nvidia RTX w grach

Można również zaobserwować częstsze sięganie twórców po technologię RTX. Do pozycji wykorzystujących patent realistycznego prezentowania światła dołączą m.in. : DOOM Eternal, Icarus, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege czy DYING: 1983. Marty Stratton będący dyrektorem Studio id Software, odniósł się do zagadnień obejmujących wykorzystanie rozwiązań w Doom Eternal (dowiedz się więcej):

DOOM Eternal został stworzony, aby zapewnić to co najlepsze we wciągającej strzelance FPS: oszałamiającą oprawę wizualną i bezkompromisową wydajność. Dzięki dodaniu ray tracingu do idTech i obsłudze NVIDIA DLSS, rozwijamy nasz silnik na nowe ekscytujące sposoby i nie możemy się doczekać, aż gracze z GeForce RTX tego doświadczą

W podobnym, entuzjastycznym tonie wypowiada się Dean Hall, dyrektor generalny RocketWerkz, zespołu odpowiedzialnego za grę Icarus:

Ta wyjątkowa technologia zapewnia graczom najbardziej wciągające wrażenia, jakie kiedykolwiek widziano w gatunku gier survivalowych. Globalne oświetlenie oparte na ray tracingu, ożywia ręcznie wykonane światy Ikara, oferując zupełnie niespotykany poziom realizmu. NVIDIA DLSS zapewnia znaczny wzrost wydajności bez utraty jakości obrazu dzięki rdzeniom Tensor w procesorach graficznych GeForce RTX, zapewniając graczom najbardziej płynne doznania.

Na łamach naszego portalu pisaliśmy szerzej o technologii ray tracing (cały artykuł znajdziesz w tym miejscu). Zwróciliśmy w nim uwagę, iż chociażby produkcja Metro Exodus wygląda obłędnie dzięki implementacji wodotrysków graficznych. Wszystko to w wyniku zmiany położenia dynamicznie generowanych cieni. Dochodzi do tego w momencie zmiany położenia kamery. Nie ma tutaj obiektów sztucznie oświetlonych. Robotę robią również odbicia na różnych powierzchniach (takich jak woda, karoseria samochodów, lustra czy zwykłe ściany). Battlefield V wzorcowo pokazuje na to stać omawianą technologię w tym aspekcie.

Dajcie znać w komentarzach czy podzielacie nasz entuzjazm. A może RTX nie robi na Was zbyt dużego wrażenia? Piszcie!