Laptopy wydajniejsze od PS5. NVIDIA chwali się kartami dla urządzeń mobilnych

NVIDIA zapowiedziała karty graficzne, które uczynią z laptopów pogromców PS5. Firma zadbała o ogromną wydajność.

Granie w podróży bywa problematyczne. O ile najprościej byłoby sobie sprawić Nintendo Switch, tak niektórzy nie są zachęceni biblioteką Nintendo i dodatkowo oczekują nieco lepszej wydajności samego sprzętu.

Właśnie dla takich graczy produkowane są setki modeli laptopów gamingowych, które sprzedają się naprawdę dobrze. Nowa generacja konsol i kart graficznych to jednak świetny moment na wypuszczenie kolejnych kart przeznaczonych dla mobilnych urządzeń.

NVIDIA zapowiedziała właśnie RTX 3060, 3070 i 3090 w wydaniach mobilnych. Laptopy wyposażone w rzeczone karty będą prawdziwymi demonami wydajności i nawet najsłabszy z nich (z RTX 3060) będzie o 30% wydajniejszy od PS5.

Poniżej zobaczycie specyfikację wspomnianych kart.

Oczywiście porównanie do PS5 nie jest do końca sprawiedliwe. Laptopy z RTX 3060 mają kosztować minimum 999 dolarów, czyli sporo więcej od konsoli Sony. Oczywiście będą miały one znacznie więcej możliwości i są przecież zupełnie innym sprzętem, ale sporo większa wydajność jest faktem.

Jeśli interesują Was laptopy wyposażone w potężne karty zielonych, to możecie zapisać się do newslettera w tym miejscu. Sprzęt ma trafić do sprzedaży pod koniec stycznia.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.