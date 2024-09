Nowy Cyberpunk będzie mieć więcej zwierząt? To możliwe

Co wy na to, aby w nowej części Cyberpunk pojawiło się więcej zwierzaków? Pierwowzór nie obfitował w wiele czworonogów, ale kontynuacja może to zmienić. Tak przynajmniej sugeruje oferta pracy w studiu CD Projekt RED, która trafiła niedawno do sieci. Swoją drogą, może ktoś z was szuka zatrudnienia?

Cyberpunk i zwierzaki. Ciekawe wieści o sequelu

To nie tak, że nowa odsłona gry od CD Projekt RED ma zamienić się w jakieś zoo, co to, to nie. Ale całkiem możliwe, że piesków lub kotków (i nie tylko) będzie więcej. Wszystko za sprawą ogłoszenia o pracy w studiu, które pojawiło się niedawno w sieci. Twórcy szukają do pracy nad grą osoby na stanowisko eksperta w dziedzinie tworzenia postaci. Ciekawe są natomiast wymagania.

Tam wymieniono ich sporo, między innymi wiele lat doświadczenia, konkretne kwalifikacje, czy też dobre rozumienie anatomii ciała ludzi, jak i zwierząt. To dość wyraźnie położony akcent świadczący, że ekspert będzie tworzył nie tylko ludzkich bohaterów czy NPC, ale także zwierzaki.

Tak czy inaczej, do poznania konkretów jest jeszcze wiele czasu. Choć gra powstaje, to priorytetem studia jest obecnie Wiedźmin 4. To właśnie przy tej grze pracuje najwięcej, bo ponad 400 osób. Tymczasem Projekt Orion, czyli nowy Cyberpunk jest na drugim planie.

Źródło: gryonline.pl