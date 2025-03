Nowe gry za darmo na Steam. Karciana strategia i nie tylko

Dziś informowaliśmy Was już o paru darmowych grach. Możecie odbierać za darmo między innymi relaksujący symulator łowienia ryb, horror osadzony w uniwersum Backrooms, a także o grze o… mrocznym dziadku. To jednak nie wszystko – w międzyczasie na platformie Steam zadebiutowało sporo darmowych produkcji, a my postanowiliśmy wybrać sześć najciekawszych. Poniżej znajdziecie zestawienie wraz ze szczegółami!

Gry za darmo na Steam. 6 nowych tytułów do sprawdzenia

Najciekawiej z powyższego zestawienia prezentuje się gra Crashes of Aetheria. To gra karciana, która łączy elementy strategii z… curlingiem. Tworzymy w niej swoją talię, którą dostosowujemy, aby później użyć nasze jednostki na arenie i pokonywać przeciwników w bitwach online PvP lub przeciwko komputerowi. W grze obecne są sezonowe wydarzenia, skórki dla postaci oraz ikony. Co ważniejsze, gra jest wieloplatformowa, dzięki czemu możemy grać ze znajomymi korzystającymi z innych sprzętów.

Jeśli chodzi o pozostałe produkcje, BUBBLEWARE to kolekcja ponad 20 kilkusekundowych minigier, przez które prowadzi nas Bubs the Cat. Mongol: Corpses of the divine to połączenie RTS z RPG. Gra oferuje tryb kooperacji z głosowym czatem typu proximity (musimy podejść, aby ktoś nas usłyszał). Rotosaurus Adventure to pocieszna łamigłówka, w której pomagamy stworkowi dotrzeć do celu na kolejnych planszach.

Snackdown to coś na relaksujący wieczór, gdy nie chcecie za bardzo myśleć. Gra polega na otwieraniu paczek z kartami i budowaniu swojej kolekcji. Ostatni tytuł, URLate, to z kolei krótka gra typu point & click, której przejście powinno Wam zająć około 30 minut. Jest ładna grafika, klimat i zagadki. Czego chcieć więcej?

Źródło: Steam