Krótka gra o bardzo mrocznym dziadku do pobrania za darmo

Tytułów za darmo jest bez liku, ale szczególnie ciekawa wylęgarnia produkcji różnej maści jest w serwisie itch.io. Bodaj największa platforma dla twórców niezależnych to także strona, dzięki której sporo zaskakująco solidnych lub ciekawych gier kupicie nawet za 1 dolara. Niby niewiele, ale lepiej jest… pobierać je za darmo. Śledzimy każdą promocję, więc tym razem powracamy do Was z ofertą na The Hidden Layer.

Zasady akcji są proste – pobieracie grę i macie ją za darmo na zawsze. Warunkiem jest posiadania konta w serwisie itch.io, do czego serdecznie zachęcam, bo jest tam mnóstwo ciekawych pozycji. Wiele z nich czasami da się zdobyć za darmo, a jedną z nich jest wspomniane The Hidden Layer.

Jest to krótki horror na około 20 – 30 minut, który stawia na klimat zaszczucia, gęstą atmosferę i mrocznego dziadka. Nie żartuję – to gra naprawdę skupiona wokół grozy panującej w domu starszego jegomościa, którym musimy się zaopiekować. Niestety, sytuacja z chwili na chwilę się pogarsza, więc pozostaje nam uciekać. Albo… próbować.

Aby zgarnąć ten tytuł bez opłat, należy kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Gra powinna na zawsze pozostać w Waszej cyfrowej bibliotece.

Źródło: itch.io