Horror oparty na viralowym fenomenie do zgarnięcia za darmo na Steam wraz z dwoma DLC

Backrooms: Realm of Shadows to nowa gra za darmo dostępna na platformie Steam. Wcześniej trzeba było za nią płacić, więc oferta jest tym bardziej kusząca.

Jeśli nie kojarzycie uniwersum Backrooms, to nie wiem skąd się urwaliście, ale mówimy o szalenie popularnym przykładzie estetyki liminalnej, stworzonej m.in. na forach 4chana. Idea opuszczonych, niepokojących wyglądających i identycznych pokoi tak spodobała się internautom, że szybko doczekała się kolejnych opowieści, w tym m.in. uwielbianej serii filmów krótkometrażowych od Kane’a Parsonsa dostępnych na YouTube.

Backrooms za darmo

Backrooms jako przestrzeń „między światami” tak spodobała się fanom wszelkich rodzajów creepypast i tym podobnych, że wkrótce zaczęło powstawać jeszcze więcej dzieł osadzonych w wymyślonym środowisku. Oznacza to nie tylko filmy, ale też gry. Produkcji dla graczy osadzonych w realiach Backrooms jest sporo, lecz teraz warto zwrócić uwagę na Backrooms: Realm of Shadows. Jest to bowiem najnowsza gra za darmo na Steam, za którą wcześniej trzeba było płacić.

Podstawowa gra w formie free-to-play dostępna jest już jakiś czas, ale dopiero od niedawna nie trzeba nic płacić za DLC „Full Version”, rozszerzające produkcję, dodające jeszcze więcej poziomów. Bez opłat pobierzemy również dodatek Eternal Shadows, stanowiący konkluzję opowiadanej historii.

Backrooms: Realm of Shadows to horror, którego akcja rozgrywa się w pozornie niekończącym się labiryncie połączonych ze sobą pomieszczeń i korytarzy, znanym jako Backrooms. Gra oparta jest na popularnej internetowej creepypasty o tajemniczym miejscu, które istnieje między ścianami i podłogami budynków, miejscu, w którym ludzie mogą zostać uwięzieni i zagubieni na dni, tygodnie, a nawet lata. – czytamy w opisie produkcji

Z pewnością jest to tytuł w sam raz dla fanów tej niepokojącej estetyki, ale i wszystkich innych entuzjastów horrorów. Sam wątpię jednak, czy produkcja ma w sobie coś wyjątkowego, czego poprzednie gry Backrooms nie miały.

Źródło: Steam