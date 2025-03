100% oszczędności. Przez najbliższe dni tę grę na Steam odbierzecie za darmo

Gra za darmo w ograniczonym czasowo wydaniu na Steam to rzadkość, ale w końcu możecie skusić się na nowy tytuł dostępny bez opłat. O ile zdążycie!

Kolejna gra za darmo jest już dostępna na platformie Steam, ale tym razem nie jest to żaden tytuł free-to-play, a po prostu czasowa promocja. Jeśli więc chcecie z niej skorzystać, to pełne 100% ceny zaoszczędzicie, jeśli tylko odbierzecie produkcję przed 9 marca, przed godziną 18:00. Warto pamiętać, że zawsze warto też sprawdzić, co tam nowego w segmencie tytułów free-to-play piszczy.

Isle of Jura, bo o tej grze mówimy, należy do reprezentantów tzw. „cozy games”, czyli przyjemnych, powolnych gier skupiających się na prostych, wręcz relaksujących czynnościach. Tym razem możemy łowić ryby. I choć nie jest to żaden skomplikowany ani nawet szczególnie bogaty w mechaniki symulator, twórcy oferują wycieczkę na tytułową wyspę, łowienie ryb i spotykaniu mieszkańców.

Deweloperzy zadbali o około 50 gatunków ryb do złowienia, 3 techniki wędkarskie i szereg dodatkowych aktywności, aby zbyt szybko poszukiwanie ryb nam się nie znudziło. Prócz zarzucania wędki, wybierzemy się także na podróż przez wyspę, spotykając tamtejszych mieszkańców oraz odnajdując skrywane artefakty. I to wszystko w kolorowej oprawie graficznej, bez żadnych męczących ograniczeń czasu czy poziomu. Słowem – idealna gra na relaks.

Źródło: Steam