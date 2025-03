Najlepsze gry za darmo w marcu 2025. Oto 10 tytułów na PC i konsole

Marzec rozpoczął się naprawdę nieźle, jeśli chodzi o premiery free to play. Wybraliśmy najlepsze gry za darmo z tego miesiąca, zarówno na PC, jak i na konsole PlayStation oraz Xbox. Co najważniejsze, każdą z nich przypiszecie do swojego konta i zachowacie na zawsze za 0 zł.

Sprawdziliście już wszystkie najlepsze gry za darmo z lutego? Było ich równo 40, zatem na bogato. Teraz startujemy z nowym zestawieniem, w którym będziemy prezentować najciekawsze i najlepiej oceniane darmowe gry, które pojawiły się (lub jeszcze pojawią) w marcu 2025 roku. Na początek mamy dla Was 10 premier, ale z czasem nazbiera się tego więcej. Zestawienie będzie aktualizowane przez cały miesiąc, a my liczymy na to, że dostaniemy jeszcze dużo wartych polecenia i wyjątkowych tytułów free to play.

Pierwsze gry za darmo w marcu spodobają się przede wszystkim miłośnikom wartkiej akcji. Na Steam pojawił się m.in. łamiący schematy nudy podwodny shooter czy nietypowa gra w piłkę z widokiem FPP. Ale jest też horror oparty na viralowym fenomenie oraz coś dla posiadaczy konsol PlayStation i Xbox.

Pamiętajcie, że nie są to czasowe rozdawnictwa lub gry, które wymagają opłacania abonamentu. Wystarczy mieć odpowiednią platformę, pobrać za darmo i gotowe, można się bawić!

War Robots: Frontiers

Zacznijmy od gry za darmo, przy której posiedzimy zarówno na PC, jak i na konsolach PS5/PS4 oraz Xbox Series/Xbox One. To dobrze przyjęta taktyczna strzelanka z wielkimi robotami, w którą pogramy online. Znajdziemy w niej kilka trybów PvP, w tym klasyczny „Deathmatch”, jak i oparty na battle royale tryb „Do ostatniego robota”. Jest również tryb „Gorączka”, gdzie przejmujemy kontrolę nad ważnymi punktami na mapie.

Walki toczę się w różnych warunkach – od zmrożonych planetoid po głębokie kopalnie, tajne ośrodki badawcze i elektrownie geotermalne. Każda z aren wymaga zatem odmiennego podejścia do walki i przemyślanej taktyki.

War Robots: Frontiers – gra za darmo dostępna na Steam

– gra za darmo dostępna na Steam War Robots: Frontiers – gra na PlayStation Store (PS4 i PS5)

– gra na PlayStation Store (PS4 i PS5) War Robots: Frontiers – gra na Xbox Store (Xbox One, Xbox Series X/S)

