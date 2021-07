PlayStation pokazuje premiery tego tygodnia. Wielkie bitwy, wartka akcja i wikingowie

PlayStation zaprezentowało nowe gry, które ukażą się w tym tygodniu na PS4 oraz PS5. Najbliższe dni przyniosą nam naprawdę sporo debiutów.

Ostatnie tygodnie nie były specjalnie łaskawe pod względem premier na konsole PlayStation. Na szczęście nowe gry są już w drodze i jest ich zaskakująco dużo. Co więcej, w większość z nich możecie zagrać już teraz.

Tak jest w przypadku następujących tytułów: Samurai Warriors 5, Tribes of Midgard, The Great Ace Attorney Chronicles, Blightbound, NEO: The World Ends With You, The Forgotten City, Trigger Witch, Night Book oraz Omno. Wszystkie z tych gier możecie ograć już w tej chwili i są one dostępne w PlayStation Store.

Jedyną premierą, na jaką musimy zaczekać do 29 lipca jest Eldest Souls. Jest to – jak sama nazwa wskazuje – gra souls-like, którą cechuje prześliczna, pixelartowa grafika. Miłośnicy trudnych tytułów powinni się nią zainteresować. Nie jest to jednak jedyna pozycja warta uwagi.

Fani wielkich bitew powinni sprawdzić Samurai Warriors 5. Dodatkowo jeśli jesteście miłośnikami wikińskich klimatów, koniecznie rzućcie okiem na Tribes of Midgard. Amatorom dobrych historii przypadnie z kolei do gustu NEO: The World Ends With You, które zbiera całkiem wysokie oceny.

Poniżej znajdziecie materiał PlayStation Access, w którym uwzględniono wymienione powyżej tytuły.

Jeśli szukacie premier dotyczących każdej platformy, koniecznie zerknijcie na nasze zestawienie debiutów tego tygodnia. Wyróżniliśmy pięć najciekawszych propozycji.