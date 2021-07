Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które musisz poznać

Sezon na dobre gry wciąż trwa. Premiery gier na lipiec 2021 zapowiadają dużo strzelania w sieci, lotnicze podróże i walkę z radioaktywnością.

Prędzej czy później dobrniemy do momentu, gdy gry staną się powtarzalne i nudne. Jednakże z przekonaniem piszę Wam, że w lipcu ten dzień jeszcze nie nastąpi. Mamy przed sobą tydzień testowania kilku pociągających tytułów. Rozgrzewajcie piece i konsole, a w międzyczasie pokażę Wam w jakie nowości będziemy grać!

Premiery gier lipiec 2021 – przegląd tygodnia

Hell Let Loose

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 27 lipca

Producent: Black Matter

Wydawca: Team17

Mamy bardzo dobre wieści z frontu – Hell Let Loose opuszcza niebawem wczesny dostęp i zadebiutuje w pełnym wydaniu na platformie Steam. Sieciowy FPS przywita weteranów i nowych rekrutów nie tylko dopracowaną wersję gry. Wraz z premierą pojawi się darmowe rozszerzenie The Eastern Front, które wprowadzi nową armię żołnierzy i dedykowane uzbrojenie. Przez krótki czas wszyscy zainteresowani mogą również zgarnąć pakiet Silver Vanguard (dodatkowe uniformy).

Microsoft Flight Simulator

Platformy: XSX

Data premiery: 27 lipca

Producent: Asobo Studio

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Czy w tym roku musieliście usunąć z grafiku wycieczkę do Paryża, Barcelony, Dubaju a może Krakowa? Nie przejmujcie się. Pod koniec lipca wszyscy właściciele konsoli Xbox Series będą mogli odwiedzić cały świat, niemal za darmo. Wystarczy wykupić jeden bilet o nazwie Game Pass. Wtem w Microsoft Flight Simulator otworem stanie hangar z wieloma klasami samolotów (a w przyszłości helikopterów), pełny bak paliwa i geograficzna wolność. Licencji na pilota robić nie trzeba, ale przed startem zachęcamy przeczytać kilka poradników.

Chernobylite

Platformy: PC

Data premiery: 28 lipca

Producent: The Farm 51

Wydawca: All in! Games

Polskie studio potrzebowało zaledwie dwóch lat, aby nadać odpowiedni szlif grze Chernobylite. Podrasowano w tym czasie grafikę, usunięto grymaśne błędy, pogrzebano w silniku graficznym w celu optymalizacji i poprawy wydajności na słabszych sprzętach. Toteż na premierę wersji 1.0 mamy odczuć różnicę między tym co było, a tym co zobaczymy już 28 lipca. O ile lubicie klimat postapokalipsy i survival horror to szykujcie się na grańsko.

The Forgotten City

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 28 lipca

Producent: Modern Storyteller

Wydawca: Plug in Digital / Dear Villagers / Playdius

Na początku był cha… niewielki mod do gry The Elder Scrolls V: Skyrim, który po wielkim wybuchu entuzjazmu przerodził się z czasem w niezależny projekt The Forgotten City. Twórcy uznali, że warto zaprezentować swoje dzieło szerszemu gronu, nie tylko na platformie Steam, ale również na najważniejszych konsolach. Ale wracając do zawartości gry, to dość intrygująca przygodówka, rzecz nawet można detektywistyczna, gdzie podstawą rozgrywki są eksploracja Rzymu, rozmowy z NPC-ami i rozwiązywanie zagadek.

The Ascent

Platformy: PC, XSX, XONE

Data premiery: 29 lipca

Producent: Neon Giant

Wydawca: Curve Digital

Cyberpunk i hack&slashe to Wasz konik? No to nie możecie pominąć premiery The Ascent. Kipi w niej od akcji i strzelania, potyczek na duże giwery i cięte odzywki, acz ważną zaletą jest konstrukcja świata, nacechowanie elementami cyberpunkowymi czy ogół odwiedzanych lokacji. Trzeba przyznać, że dzięki wsparciu dla technologii ray-tracing wygląda nieziemsko. A czy taka też będzie rozgrywką? Biorąc pod uwagę dostępny tryb do kooperacji dla 4 graczy, nie powinno wiać nudą.