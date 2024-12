Ostatnia gra za darmo na Epic w 2024? Leaker potwierdza że “będzie grubo!”

Leaker zdradza, jaka będzie ostatnia gra za darmo na Epic

Od jakiegoś czasu trwa akcja codziennego rozdawania gier na Epic Games Store. Platforma pozwoliła nam odebrać już mnóstwo ciekawych tytułów, a w ostatnich dniach było bardzo, ale to bardzo interesująco. Więcej informacji o poszczególnych tytułach znajdziecie w naszym zestawieniu darmowych gier, a tymczasem pora na nowe przecieki. Pewien sprawdzony leaker postanowił podzielić się wskazówką dotyczącą dzisiejszej darmowej gry.

Przeciekiem podzielił się na Reddicie użytkownik u/MeguminShiro. Ten miał już kilka udanych przecieków, a tym razem postanowił sprezentować nam… zagadkę.

Co to oznacza? Pierwsza linijka sugeruje nam deweloperów AA i wydawcę AAA, druga odnosi się do tego, że gry aktualnie nie ma na platformie Epic Games Store, a trzecia to walka wręcz. Dalej mamy dwie płcie, co może sugerować nam taki wybór na początku gry, do tego jest też coś o trafianiu w cel — być może korzystanie z łuku lub broni dystansowej? Od razu pojawiły się próby odgadnięcia, o jaką grę może chodzić.

Według graczy może to być:

Assassin’s Creed Valhalla

Dying Light 2

GreedFall

Hades

Horizon Zero Dawn

It Takes Two

Metro Exodus

NieR: Automata

Resident Evil 2 Remake

Sifu

The Medium

Ostatecznie lekaer zaznacza, że nie ma 100-procentowej pewności. Na szczęście o nazwie gry przekonamy się jeszcze dzisiaj. Tytuł będzie do odebrania od godziny 17:00. Do tego czasu do swojej biblioteki możecie jednak dodać wczorajszą darmówkę, czyli świetny roguelike.

