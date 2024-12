Kolejna gra za darmo od Epic Games. Genialna gra dla fanów Hades i nie tylko

Bardzo pozytywne opinie, tysiące zadowolonych graczy i cena wynosząca okrągłe 0 złotych. W Epic Games Store pojawiła się nowa gra za darmo na PC i ponownie mamy do czynienia ze świetną propozycją. Tym razem Epic przygotował coś, co zadowoli miłośników gatunku roguelike i nie tylko.

Nowa gra za darmo w Epic Games – [REDACTED]

Dynamiczna gra roguelike z widokiem izometrycznym, w której pewien tajny agent jest świadkiem chaosu w więzieniu Black Iron. Jako jeden z ostatnich strażników musi walczyć z potworami, rywalami i ożywionymi zwłokami innych strażników, aby ujść z życiem. Taki opis wita nas na stronie gry [REDACTED], czyli szalenie interesującej produkcji dostępnej w Epic Games Store. Co ważne, tytuł jest obecnie darmowy. To kolejna gra za darmo, którą dodacie do swojej na pewno licznej biblioteki gier na platformie.

Grę odbierzecie za darmo z poniższego linku:

Standardowo, na dodanie gry do swojej biblioteki macie 24 godziny. Gra za darmo jest dostępna do 31 grudnia do godziny 17:00. Po tym czasie “promocja” przestanie być aktywna, a tytuł znowu stanie się płatny. Zdecydowanie warto się pospieszyć!

Powiem wam coś szczerze – wielu darmowych gier od Epica po prostu nie odbieram. Tytuły często albo już mam, albo kompletnie mnie nie interesują. Tym razem jednak szybko odpaliłem platformę i dodałem [REDACTED] do swojej biblioteki. Tytuł jest świetny i wygląda tak miodnie, jak mało która z wydanych ostatnio gier. Z gatunkiem roguelike czasami się spotykam i wiem, że również tym razem będzie to spotkanie jak najbardziej udane. Przy okazji zapraszam was do śledzenia naszych informacji na temat innych gier za darmo.

