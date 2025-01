Dopiero co opublikowany patent Nintendo zdaje się potwierdzać niektóre plotki dotyczące nowej konsoli. Jak czytamy w najnowszych doniesieniach, Nintendo Switch 2 ma korzystać z DLSS, czyli technologii skalowania, która pozwoli na umieszczanie relatywnie dużych gier w mniej pojemnych nośnikach. Czyżby 4K miało stać się faktem w przypadku nowego urządzenia?

Nintendo Switch 2 i 4K? DLSS chyba potwierdzony

Jak do tej pory narosło sporo plotek i przypuszczeń na temat nowej konsoli Nintendo. Jedną z najgłośniejszych była z pewnością ta o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i technologii skalowania obrazu do wyższych rozdzielczości. Według plotki Nintendo Switch 2 miałoby być w stanie wyświetlać 4K dzięki zastosowaniu DLSS lub czegoś pokrewnego. Czy to możliwe? Okazuje się, że tak.

Wszystko za sprawą patentu Nintendo, którego treść właśnie ujrzała światło dzienne. Ten, choć zgłoszony został jakiś czas temu, dopiero wyszedł na jaw i zdradza nam, że firma ma zaoferować w nowej konsoli obsługę DLSS. Ma to pomóc m.in. w wyświetlaniu gier w 4K, które natywnie nie mogłyby zmieścić się na kartridżu o pojemności 32GB. Gra w 4K wymagałaby pobrania tekstur o wadze około 60 gigabajtów, podczas gdy ten sam tytuł w 1080p to już ledwie 20GB. Wystarczy zatem zastosować skalowanie DLSS, a gra będzie uruchamiana w znacznie wyższej rozdzielczości.

Nadal pozostaje nam czekać na prezentację sprzętu i jego premierę. Choć tych informacji brakuje, to niektórzy twierdzą, że znają już datę premiery Switcha 2. O, na przykład Włosi — ich zdaniem sprzęt pojawi się w sprzedaży już w marcu tego roku.

Źródło: videogameschronicle.com