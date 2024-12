Włosi uważają, że poznali datę premiery Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 już w marcu?

Najnowszy przeciek pochodzi z Włoch. To właśnie jedna z tamtejszych stron internetowych udostępniła rzekomą datę premiery najnowszej konsoli Nintendo Switch 2. Jak podaje UAGNA, dokładnie 28 marca do sprzedaży mają trafić akcesoria do konsoli. Mowa tu m.in. o pokrowcach, szybkach na ekran czy dodatkowych gadżetach do codziennej eksploatacji. Co nam sugeruje ta data?

Zdaniem niektórych, właśnie wtedy ma pojawić się również sama konsola. Czy taka data jest jakkolwiek prawdopodobna? Z jednej strony, nie pojawiła się jeszcze oficjalna zapowiedź. Z drugiej debiut konsoli jest już praktycznie przesądzony i nie ma zbyt wielu powodów, aby Nintendo miało zwlekać z premierą konsoli np. do końca 2025 roku.

Jak to się ma do poprzedniego Switcha? Oryginał trafił na rynek na początku marca 2017 roku, jednak wówczas premiera była poprzedzona zapowiedzią jeszcze w październiku. To około pół roku odstępu, którego w omawianym przypadku nie udałoby się zachować. Taki ruch można by śmiało uznać za… dziwny.

Zobacz też: Sony z wielką prezentacją na CES 2025. Fani PlayStation czekają na Ghost of Yotei

Czy waszym zdaniem końcówka marca to realny termin?

Źródło: wccftech.com