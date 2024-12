Chociaż nadal nie otrzymaliśmy oficjalnej zapowiedzi Nintendo Switch 2, to analitycy już zwiastują ogromny sukces konsoli. Najnowszy raport opublikowany przez DFC Intelligence sugeruje, że już w pierwszym roku na rynku nowa konsola znajdzie miliony nabywców. W ciągu kilku lat ma zbliżyć się do poziomu aż 100 milionów egzemplarzy.

Nintendo Switch 2 skazane na sukces – analitycy są pewni

Kto jak to, ale Nintendo potrafi stworzyć genialną konsolę i sprzedaż miliony sztuk. Tak było w przypadku Switcha i tak ma być również w przypadku jego następcy. Ciekawym raportem podzielili się analitycy z DFC Intelligence. Chociaż nowa konsola nie została jeszcze zapowiedziana, to oni przewidują już naprawdę niezły wynik sprzedażowy. Jeszcze w przyszłym roku japońska konsola hybrydowa miałaby trafić do od 15 do nawet 17 milionów nabywców. To jednak nie koniec.

Jeszcze do 2028 roku konsola miałaby osiągnąć poziom sprzedaży 80 milionów egzemplarzy, co z miejsca postawiłoby ją w zaszczytnym gronie najpopularniejszych sprzętów do grania. Biorąc pod uwagę długi cykl życia konsol Nintendo, sprzęt miałby spore szanse na przekroczenie progu 100 milionów – przy odpowiednim wsparciu w postaci gier jest to zdecydowanie możliwe. Pierwszemu Switchowi się przecież udało.

Zobacz też: Jaki wariant Xbox Game Pass wybrać? Oto wszystkie opcje, ceny abonamentu i zawartość

Analitycy sugerują, że w czasach nowej generacji to właśnie Nintendo ma być niekwestionowanym zwycięzcą. Nie przewiduje się, aby nowy Xbox (o ile powstanie) czy PlayStation 6 pozwoliły swoim firmom znacząco zwiększyć udziały w rynku. To przy okazji zwiastuje mocną stagnację w temacie “tradycyjnych” konsol. Na ten moment nawet nie jest pewne, czy Microsoft wystartuje w tym wyścigu. Coraz głośniej mówi się o tym, że amerykański gigant chce postawić na abonament Game Pass i granie w chmurze. Tym samym odchodząc od sprzętu dedykowanego grom.

Źródło: wccftech.com