Netflix wprowadza drastyczne zmiany w produkcjach oryginalnych i kasuje kolejny film

Widzowie chcą więcej filmów gatunkowych, a także po prostu dobrego kina. Netflix chyba zaczął to rozumieć, skoro zdecydował się na dość istotny krok i wielką zmianę w swoich wewnętrznych planach.

Netflix ma nowy pomysł na produkcje oryginalne

Do tej pory platforma dość wyraźnie stawiała na różnorodność w oferowanym contencie. Regularnie pojawiają się tam nowe filmy i seriale oryginalne z wielu różnych gatunków. Możemy oglądać komedie romantyczne, dramaty, science-fiction czy fantasy. Przy tym wszystkim platforma stawiała jednak na oferowanie dostępu do wielu autorskich dzieł uznanych twórców. To z kolei nie zawsze przemawiało do widzów.

Filmy autorskie przyciągają przede wszystkim nazwiskiem reżysera czy reżyserki, ale ciężko mówić wtedy o kasowym sukcesie. Dlatego też, jak donosi m.in. New York Times, firma stawia na produkcje oryginalne, które w zamiarach mają przyciągnąć jak największą widownię. Także niejako zamyka się na twórców, a otwiera na widownię.

Netflix nie chce już oferować tylu filmów od uznanych artystów, które nie okazują się zazwyczaj opłacalne. Jasne, współpraca z największymi nazwiskami w branży to zawsze plus, lecz wydawanie filmów skrojonych pod widzów jest lepszym pomysłem w kontekście wpływów. Takie filmy jak Rebel Moon w oczach krytyków często określane są jako “złe”, ale subskrybenci bardzo chętnie je oglądają.

Tym samym platforma skasowała kolejny projekt, tym razem od Kathryn Bigelow (laureatka Oscara za The Hurt Locker: W Pułapce Wojny). Film pod tytułem Aurora miał opowiadać historię samotnej matki, która stara się przetrwać po wielkiej eksplozji na Słońcu, która wyłącza sieć elektryczną na Ziemi. Najwyraźniej gigant uznał, że nie będzie to rentowne kino. W podobny sposób niedawno odrzucono animowany film dla dorosłych od Davida Lyncha.

