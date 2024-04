Już dziś wielka premiera na Netflix. Druga część hitowego filmu

Najpopularniejsza streamingowa platforma w naszym kraju kontynuuje ofensywę nowych premier. Już dziś, czyli 19 kwietnia 2024 roku, do biblioteki platformy trafia Rebel Moon: Część 2 – Zadająca Rany. To bezpośrednia kontynuacja Dziecka Ognia.

Netflix z wielką premierą już dzisiaj

To “Gwiezdne Wojny” od Zacka Snydera, które jednak nie do końca się udały, ale i tak przekonały do siebie widzów. Blockbusterowe widowisko w SVOD może doczekać się nawet jeszcze więcej części. Początkowo zakładano jedynie dwie, lecz teraz istnieje szansa na trzecią, a nawet dalszy rozwój uniwersum. To, ku przypomnieniu, ma się doczekać nawet gier wideo z kategorii AAA.

W kontynuacji kosmicznej epopei Snydera, Kora (Sofia Boutella) i jej rewolucyjni rekruci muszą stawić czoła wrogowi, którego myśleli, że pokonali: Admirał Atticus Noble (Ed Skrein) i legion Imperium, którym dowodzi z mostka swojego flagowego dreadnought, King’s Gaze. Będą potrzebować wszystkich swoich umiejętności, aby uwolnić mieszkańców Veldt z uścisku Motherworld – i uwolnić się od własnej tragicznej przeszłości. – czytamy w opisie filmu

Jeśli więc nie oglądaliście pierwszej części, to nie ma na co czekać. Bez jej znajomości nie zrozumiecie przedstawionej tu fabuły. Na szczęście zawsze możecie zrobić sobie weekendowy maraton całej serii. Idealnie, aby przygotować się na ponad 6-godzinną wersję reżyserką obydwu tytułów. No, o takim wydaniu mówił przynajmniej Snyder.

Rebel Moon: Część 2 – Zadająca Rany dostępne jest w bibliotece Netflix od 19 kwietnia 2024 roku. Do oglądania produkcji konieczne jest opłacanie abonamentu.

Źródło: Netflix.com