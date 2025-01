Netflix kolejny raz podnosi ceny subskrypcji

Platforma Netflix w trakcie swego ostatniego sprawozdania finansowego przyznała, że cieszy się już ponad 300 milionami subskrybentów na całym świecie. W ostatnim kwartale przybyło ich podobno aż 19 milionów, więc – co by nie mówić – sukcesy trwają nieprzerwanie. No ale nawet mimo tak bogatej bazy klientów, firma chciałaby zarabiać trochę więcej.

Netflix podnosi ceny

To już drugi raz, gdy korporacja podnosi ceny swojej usługi w ostatnich czasie. Zaledwie w 2023 roku Netflix podniósł ceny bazowej subskrypcji 10 na 12 dolarów i wersji premium z 20 na 23 dolary. Oczywiście mówimy aktualnie o rynku amerykańskim. W Polsce ostatnie podwyżki weszły w życie zaledwie kilka miesięcy temu.

To dość dobrze pokazuje, że prędzej czy później wyższe ceny trafiają także i do nas. Jeśli więc firma zapowiedziała już teraz, że podnosi ceny abonamentu w USA, to za jakiś możemy spodziewać się tego samego i u nas. W teorii, rzecz jasna, bo to nic oficjalnego. Niemniej w naszym kraju nie da się aktualnie kupić subskrypcji z reklamami, a w Stanach Zjednoczonych także i ona podrożała. Nowe ceny prezentują się następująco:

Plan standardowy z reklamami – 8 dolarów (było 7 USD)

Plan standardowy bez reklam – 18 dolarów (było 15,50 USD)

Wariant Premium – 25 dolarów (były 23 USD)

Jak więc widać – jest drożej, choć nieszczególnie aż tak zauważalnie. Mimo wszystko każda podwyżka to i tak próba zdobycia jeszcze większej kasy od subskrybentów. Ale chwila, na co ona idzie? Oddajmy głos korporacji, która wyjaśnia, skąd kolejne podwyżki.

Ponieważ nadal inwestujemy w programy i zapewniamy naszym członkom większą wartość, od czasu do czasu będziemy prosić naszych członków o zapłacenie nieco więcej, abyśmy mogli ponownie zainwestować w dalsze ulepszanie Netflixa. – informuje platforma

Aha. No to wszystko jasne.

Źródło: Kotaku