Need for Speed: Most Wanted odświeżone na Unreal Engine 5 nabiera kształtów. Nowy gameplay

Pewien fan przygotowuje remaster Need for Speed: Most Wanted na silniku Unreal Engine 5. Nowe wideo pokazuje spory postęp w pracach nad grą.

O kultowym NFS na UE5 pisaliśmy już wcześniej i już wtedy zachwycałem się jakością grafiki osiągniętą przez fana. Miasto, tereny i modele (poza samochodami) może i nie kipią detalami, ale to w końcu remaster, a nie pełnoprawny remake. Nawet jeżeli jego autor określa projekt mianem remake’u. Celem jest wierne oddanie oryginału, ale w nowej szacie graficznej z wszystkimi dobrodziejstwami dzisiejszych technologii.

Need for Speed: Most Wanted na UE5 wygląda coraz lepiej

Teraz w sieci pojawił się nowy gameplay z produkcji. Widać wyraźny postęp w pracach, choć nadal daleko tu do ideału. Niemniej zastosowane technologie i rozwiązania robią wrażenie, a fani motoryzacji mogą też usłyszeć coś, co powinno im się spodobać.

Ta wersja gry korzysta z tekstur 8K dróg, które faktycznie wyglądają świetnie. Z drugiej strony – muszę przyznać, że raczej w trakcie wyścigów nie będzie się na nie zwracać szczególnej uwagi, a drogi z pewnością szybko się rozmyją. Oprócz tego zobaczymy wiele oryginalnych tekstur, tym razem „podciągniętych” do wyższych rozdzielczości.

W głośnikach usłyszycie oryginalny odgłos TVR Cerbera dla BMW M3 GTR. Autor skorzystał z narzędzi Chaos Vehicle System oraz FMOD, dzięki któremu stara się uzyskać odpowiedni dźwięk dochodzący spod masek samochodów. Ta wersja gry wspiera również technologię Lumen. Jak na to, co udało się zrobić w tak krótkim czasie od ostatniego pokazu – robi wrażenie.

Projekt jest o tyle ciekawy, że tym razem nie oglądamy jedynie wycinka mapy w formie filmiku. Autor stara się odświeżyć całą mapę miasta, a także samochody, którymi można przez nią jeździć. Remaster Need for Speed: Most Wanted niestety nie trafi do szerszego grona odbiorców.