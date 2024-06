Wpadka na gali losowania FAME MMA 22

Do niecodziennej sytuacji doszło w trakcie transmisji z losowania nagród z okazji FAME MMA 22. W czasie prezentowania nagrody, członkini komisji dość przypadkowo powiedziała, jaka dwójka zawodników będzie walczyć w ramach jednego z najważniejszych spotkań podczas imprezy. Reakcja pozostałych osób na scenie nie pozostawiła wątpliwości — tej informacji nie należało przekazywać publiczności.

Zgodnie z tym, co nieumyślni zostało ujawnione na streamie, w głównym wydarzeniu wieczoru zawalczą Tomasz Adamek i Krzysztof “Diablo” Włodarczyk. Co zabawne, pierwszy z tej dwójki, czyli Adamek swój udział “zleakował” już jakiś czas temu. W zeszłym tygodniu wrzucił do sieci filmik, na którym zaprasza do oglądania transmisji z FAME 22: Ultimate, zapowiadając swój udział na gali. Odbyło się to bez uprzednich informacji ze strony organizatora, co można uznać za promocyjną wpadkę.

Gala FAME 22: Ultimate odbędzie się już 31 sierpnia 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Kto jeszcze zawalczy na imprezie? Wszystkich nazwisk nie znamy, ale w sieci krąży lista osób… zbanowanych na stadionie narodowym.

Źródło: boop.pl