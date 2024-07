Jaka jest największa gra na świecie? Nie chodzi mi jednak o gigabajty danych, lecz o wielkość świata gry. Mapy, państwa, kontynenty czy fikcyjne krainy – która z gier może pochwalić się największą mapą? Chociaż konkurencja na rynku jest gigantyczna, to zwłaszcza jeden tytuł odjechał pozostałym o wiele lat świetlnych. I to całkiem dosłownie, bo akcja dzieje się w kosmosie.

Jaka jest największa gra na świecie?

Gry z otwartym światem potrafią być ogromne. Mamy spore mapy w poszczególnych odsłonach Far Cry, świat w GTA czy Dragon’s Dogma 2 też potrafi być całkiem spory. Ale to nadal nic przy tym, co udało się osiągnąć twórcom rekordzistów. Prawdziwie duży i otwarty świat to przestrzeń, która liczy sobie tysiące kilometrów kwadratowych. Co ciekawe, rozstrzał pomiędzy rekordzistami jest naprawdę spory.

Wystarczy rzucić okiem na poniższy ranking. Pozycja 10. nie robi aż takiego wrażenia, jak choćby numer czwarty — w przypadku symulatora lotów udało się bowiem stworzyć świat gry będący w zasadzie całą naszą planetą. A jaka jest największa gra na świecie? Ona akurat zabiera nas w kosmos, gdzie nie dość, że planet jest bez liku, to jeszcze możemy zwiedzić ponad 200 galaktyk.

Oto ranking, czyli największe gry pod względem wielkości mapy:

No Man’s Sky – 256 galaktyk Elite Dangerous – 400 miliardów systemów solarnych Minecraft – 3,9 miliarda kilometrów kwadratowych Microsoft Plane Simulator – Ziemia The Elder Scrolls 2: Daggerfall – 209 331 kilometrów kwadratowych Atlas – 45 066 kilometrów kwadratowych Guild Wars Nightfall – 38 850 kilometrów kwadratowych Fuel – 14 400 kilometrów kwadratowych The Crew – niespełna 5000 kilometrów kwadratowych Final Fantasy 15 – 2020 kilometrów kwadratowych

Jeżeli jeszcze nie graliście w No Man’s Sky, to zdecydowanie warto ten tytuł nadrobić. Lata po premierze gra zmieniła się nie do poznania. Jest to świetny tytuł przygodowy, w którym zwiedzimy masę zróżnicowanych planet, rozwiniemy swój statek kosmiczny i poznamy tajemnice wszechświata.

