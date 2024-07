Jest to gra zupełnie inna od poprzedniej części, posuwająca się znacznie dalej w tym, co chce zaoferować graczom. Bo tym razem mamy dostać kosmiczną strzelankę z kluczowym motywem eksploracji galaktyki i elementami RPG w proceduralnie generowanym świecie.

Warpace 2 może nieźle zaskoczyć

Dawid Kozioł przez większość prac nad grą działał samodzielnie, lecz od jakiegoś czasu założone przez niego studio Magic Game Art rozrosło o kilka dodatkowych rąk do pracy. Dzięki temu Warspace 2 ma trafić do graczy już w styczniu 2025 roku, choć nie znamy dokładnego dnia premiery. Wiemy za to, że obecnie powstaje z myślą o platformach PC i trafi na Steam. W razie czego zagra chyba każdy, bo tytuł nie posiada szczególnie wysokich wymagań (o tym niżej), a do tego zadziała nie tylko na Windowsie. Wspierany będzie Linux i MacOS, do tego z funkcją cross-play i cross-save na każdej platformie.

Skąd w ogóle “2” w tytule? Jest to kontynuacja wydanego w 2016 roku Warspace, czyli arcade’owej strzelanki kosmicznej ze statkami. 8 lat temu, była to jednak gra w wersji mobilnej i dopiero w 2023 stworzono konwersję na PC. A teraz? Teraz, czyli w przypadku Warspace 2, wszystko będzie “bardziej” i “mocniej”. Dostaniemy bowiem nadal nastawioną na akcję kosmiczną strzelankę, lecz tym razem osadzoną w otwartym świecie. Pojawi się sporo elementów RPG, a gracze zostaną kosmicznymi handlowcami, wymieniając dobra z obcymi cywilizacjami. Całość inspirowana jest takimi hitami jak Warblade, Space Rangers, No Man’s Sky, Star Valor, Everspace 1 czy Deep Rock Galactic.

Wszechświat w Warspace 2 jest generowany proceduralnie, co oznacza, że każde przejście oferuje unikalne systemy gwiezdne, planety i spotkania. Zapewnia to inne doświadczenie za każdym razem, gdy grasz. – opowiada o grze Dawid Kozioł

Czymże jednak byłby międzygwiezdne wojaże bez przyjaciół?

Perełka dla fanów kooperacji?

Jednym z kluczowych elementów rozgrywki ma być opcja grania przez sieć ze znajomymi. Warto tu podkreślić, że da się grać solo i nie niesie to za sobą żadnych przykrych konsekwencji. Raźniej jednak jest w zespole maksymalnie czterech osób. Kooperacja będzie mocno zespolona z całym sednem gry, bo bez problemu “w locie” dołączymy do znajomego. Możemy wraz z nim zdobyć lepszy sprzęt i doświadczenie, aby później powrócić do naszego prywatnego kosmosu, zachowując dokonany postęp.

Fani kontrolerów ucieszą się na wieść, że Warspace 2 wspiera pady, a nawet i Steam Deck! To spory plus, bo jak dla mnie, gra wydaje się wręcz stworzona do handheldów.

Trzeba jednak przyznać, że jest rozmach! Skala całości wydaje się nieporównywalnie większa od poprzedniej części, w zasadzie stanowiąc coś kompletnie nowego. Jako wielki fan tytułów kosmicznych (jak choćby Everspace czy Elite Dangerous) od razu budzą mi się skojarzenia z “wielkimi”. Ale to akurat dobrze, skoro twórca pragnie zaoferować aż tyle atrakcji. Szczególnie cieszy wymieszanie ze sobą craftingu, handlowania, akcji, eksploracji i w pewien sposób nawet i survivalu – wykorzystując lepsze wyposażenie zdecydowanie pomożemy sobie w przetrwaniu.

Gra ma ponadto zaoferować spore pole zabawy – całe systemy gwiezdne i planety, wraz z różnymi spotkaniami w trakcie naszej wędrówki. Proceduralna generacja może znacząco przedłużyć żywotność gry, której świat będzie po prostu unikatowy. Tym bardziej fajnym pomysłem jest postanowienie na kooperację, choć sam akurat niezbyt często korzystam z tej opcji (słowo klucz: “sam”). Jeśli jednak wśród inspiracji wymienia się genialne Deep Rock Galactic no to nie mam pytań!

Wymagania sprzętowe Warspace 2:

Minimalna konfiguracja:

System operacyjny: Windows 7 (SP1+)

Windows 7 (SP1+) Procesor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 Pamięć: 4 GB RAM

4 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GPU GeForce GTX 750 / AMD GPU Radeon HD 7870

Nvidia GPU GeForce GTX 750 / AMD GPU Radeon HD 7870 DirectX: Wersja 11

Wersja 11 Miejsce na dysku: 2 GB dostępnej przestrzeni

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GPU GeForce GTX 950 / AMD GPU Radeon RX 560

Nvidia GPU GeForce GTX 950 / AMD GPU Radeon RX 560 DirectX: Wersja 11

Wersja 11 Miejsce na dysku: 2 GB dostępnej przestrzeni

Warto podkreślić, że Warspace 2 cały czas znajduje się na etapie produkcji i powyższe wymagania mogą się jeszcze zmienić. Mimo wszystko wygląda na to, że zagra praktycznie każdy, bo nie ma mowy o PeCetowej barierze nie do przeskoczenia. Postępy w pracach możecie śledzić m.in. na kanale Discord. My przy okazji zachęcamy też do śledzenia gry na Steam!



Źródło: Materiał powstał we współpracy z Magic Game Art