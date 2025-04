Najlepsze polskie gry w PS Plus Extra i Premium. Polacy nie gęsi, swoje hity w Plusie mają

To, co polskie, zawsze dobre? No cóż – dla jednych zapewne tak, dla innych nie jest to może sensowny wyznacznik jakości, ale fakt faktem, że w PlayStation Plus znajdziecie co najmniej kilka naprawdę fantastycznych rodzimych produkcji. Wybraliśmy najlepsze polskie gry w PS Plus Extra i Premium!

Spośród wszystkich wyjątkowych gier dostępnych w droższych planach PS Plus, każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Aby jednak cieszyć się obszerną biblioteką gier bez potrzeby płacenia za nie osobno, trzeba ten abonament posiadać. A jak zdobyć go taniej niż dzięki Instant-Gaming?

Nigdy nie powiedziałbym, że jeśli coś jest z Polski, to jest lepsze. No dobra, może część artykułów żywnościowych, ale w kwestii kultury nie da się uznać tego za faktyczny wyznacznik jakości. A jednak Polacy zasłynęli na świecie nie tylko z masowej konsumpcji pierogów czy obserwacji tych dziwnych ludzi, którzy biegają za bobrami (boberami?) po ulicach. Na myśl przede wszystkim przychodzi kultowa już i powszechnie znana i uwielbiana marka Wiedźmin. Fajnie, fajnie, ale nie samym wieśkiem człowiek żyje!

Także i inni polscy twórcy odznaczyli się wyjątkowo udanymi premierami, w tym przede wszystkim segmentem gier niezależnych. 11 bit studios to już w zasadzie ceniona na całym świecie gamingowa wylęgarnia genialnych pomysłów, ale i Bloober Team zaczynał jako typowy twórca indyków. Oczywiście prócz tego, mamy też molochy, jak choćby CD Projekt RED czy Techland. I można byłoby tak wymieniać bez końca, ale po co? Znacznie lepiej wybrać te tytuły, które powiedzą wszystko same za siebie.

Także wybraliśmy 5 najlepszych polskich gier w abonamencie PS Plus Extra i Premium. Oznacza to, że w każdą z tych gier posiadacze PS4 lub PS5 mogą zagrać bez dodatkowych kosztów. Ba, niektóre wręcz wydają się do tego idealne! Macie tu przecież nie tylko opasłe RPG-i czy wciągające na nawet setki godzin strategie, ale również i kilka mniejszych perełek, zdecydowanie wartych ogrania, do przejścia w zaledwie kilka lub kilkanaście godzin.

Najlepsze polskie gry w PS Plus Extra i Premium:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Frostpunk: Console Edition

Ghostrunner

Dying Light 2: Stay Human

Observer: System Redux

