Najlepsze przygodowe gry akcji w PS Plus. TOP 10 gier, które podejdą każdemu

Wybraliśmy najlepsze przygodowe gry akcji w PS Plus Extra i Premium. Katalog jest pełen doskonałych hitów, łączących emocjonującą akcję ze świetną fabułą, więc sporządzenie tej listy nie było najłatwiejsze. To spore wyzwanie, podobnie jak przy okazji listy najlepszych ukrytych perełek w PlayStation Plus. Na szczęście się udało!

Wiele przygodowych gier akcji mogłoby pokrywać się choćby z naszą listą najlepszych FPS-ów dostępnych w PS Plus, ale nie chciałem powtarzać tego samego, więc skupiłem się na grach TPP z małymi wyjątkami. Kilka gier obecnych poniżej znajdziecie choćby również na liście najlepszych gier first-party PlayStation z prostego powodu – studia Sony to po prostu mistrzowie w kreowaniu wciągających gier akcji nastawionych na przygodę i dobrą fabułę. Tak było zawsze i (oby!) tak pozostało.

Wiele tytułów ciężko było wybrać, aby idealnie zapełniły listę 10 tego typu gier, jednocześnie oferując nie tylko największe hity, ale i parę być może nieco mniej popularnych pozycji. Kilka poniższych gier to jednak czysta definicja dobrej przygody nastawionej na akcję dla pojedynczego gracza. Nie zdziwcie się więc też tymi nieco bardziej oczywistymi wyborami. Ponadto lista nie jest stopniowana, czyli kolejność jest całkowicie przypadkowa. Z góry przepraszam, jeśli nie usatysfakcjonowałem fanów niektórych popularnych hitów – sam żałuję braku fantastycznego Batman: Arkham Knight, ale kilka pozycji pod pewnymi względami lepiej wpasowuje się w ten konkretny gatunek.

Najlepsze przygodowe gry akcji w PS Plus – TOP 10:

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Days Gone

God of War Ragnarok

Control Ultimate Edition

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei

The Last of Us Part I

The Evil Within 2

Death Stranding: Director’s Cut

Dishonored 2

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Wiele odsłon serii Assassin’s Creed dostępnych jest w ramach Ubisoft+ będącego częścią PS Plus, ale – zgodnie z powszechną opinią sporej części fanów – to właśnie „czwórka” pozostaje tą najlepszą. Piracka część oferowała ciekawą intrygę, fajnie napisane postacie, urzekające widoki i idealne przełożenie mechanik cyklu na setting piratów. Alternatywnie możecie też zagrać choćby w Valhallę, co kto lubi, ale sam do tej pory wzdrygam się na myśl, jak długo mógłbym tam jeszcze spędzić czasu…

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych PlayStation Studios w edycji Director’s Cut zachwyca jeszcze bardziej. Kompletne, uzależniające wydanie zaskakująco udanej przygodowej gry akcji to historia i właśnie przygoda, której szybko nie zapomnicie. Opowieść o stracie, zemście i walce z samym sobą w urzekających okolicznościach feudalnej Japonii. Kilka elementów RPG i mnóstwo aktywności powodują, że to jedna z najlepszych gier open world na tej liście.

Days Gone

Kolejny exclusive Sony nie jest tym ukochanym dzieckiem japońskiego wydawcy, ale za to gracze jak najbardziej go kochają. Jasne, ma problemy z tempem narracji, kilka dziwnych decyzji scenariuszowych czy mdłe questy poboczne, ale pod tym wszystkim skrywa się i tak wspaniale nakreślona, wręcz epicka pod względem skali opowieść o przetrwaniu w świecie po apokalipsie zombie. Z motocyklem w głównej roli. Nic, tylko ruszać naprzód!

God of War Ragnarok

Poprzednia odsłona God of War mogłaby wylądować na tej liście zamiast Ragnaroku, a moim skromnym zdaniem jest wręcz nieco lepsza (fabularnie, nie bijcie!). Mimo wszystko ulepszenia zawarte w kontynuacji powodują, że pod kilkoma aspektami gra się jeszcze przyjemniej, a sam scenariusz wykracza skalą znacznie poza „jedynkę”. Historia Kratosa i jego syna Atrusa to długa przygoda ukazana „w jednym ujęciu”, więc niemalże idealna definicja przygodowej gry akcji.

Control Ultimate Edition

Jak tu nie kochać Control? Remedy Entertainment to mistrzowie w tworzeniu wyjątkowych pozycji, a Control jest jedną z tych szczególnie wyróżniających się na tle wszystkiego innego. Iście lynchowskie mrok i abstrakcja mieszają się ze światem przypominającym choćby SCP. Jako Jesse Faden wyruszymy w głąb tajemniczego Federalnego Biura Kontroli, po drodze ogarniając bajzel, jaki się tam rozpętał. Ach, nie mogę się aż doczekać FBC: Firebreak.

