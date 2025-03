Najbardziej niedocenione gry w PS Plus Extra i Premium. Tytuły, o których mówi się za mało

Są takie gry, które można śmiało nazwać hitami. Sprzedały się świetnie, było (lub nadal jest) o nich głośno i generalnie mają tak dużą grupę fanów, że gracze cieszą się nimi przez bardzo długi czas. A co z resztą? Wybraliśmy najbardziej niedocenione gry w PS Plus Extra i Premium!

Hity to hity – wiadomo, że są dobre, a przynajmniej wiadomo, że warto zwrócić na nie uwagę. Czasami jednak znacznie ciekawiej jest zagłębić się w sferę gier niedocenionych. Tytułów, o których było zdecydowanie zbyt głośno w momencie ich premiery. Co ciekawe, jest sporo takich pozycji dostępnych właśnie w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium. Aby jednak móc się nimi cieszyć, trzeba… no cóż, wykupić subskrypcję. Da się jednak na niej sporo zaoszczędzić!

Przejdźmy więc do dania głównego, jakim są najbardziej niedocenione gry w PS Plus. I nie są to wyłącznie tytuły niezależne. Zazwyczaj, gdy tylko skojarzymy jakieś gry niedostrzeżone, pominięte lub właśnie niedocenione, kojarzą się one z segmentem indie. W praktyce na liście znalazło się kilka tytułów większego kalibru, czyli AAA.

To, że o wielu grach z listy słyszeliście lub nawet w nie graliście – to dobrze, ale nie oznacza, że nie powinny się tu pojawić. Przy ich doborze kierowałem się raczej własnym przeświadczeniem o tym, czy dana gra zdobyła odpowiedni poklask. Oczywiście nie zabrakło tu pozycji powszechnie kojarzonych, lecz… w moim mniemaniu zdecydowanie zbyt mało cenionych nie tylko na premierę, ale i lata po niej.

Jeśli miałbym wybrać jedną, najbardziej niedocenioną grę ostatnich lat, prawdziwy skarb dorównujący innym grom AAA, który nie tylko zawiódł wydawcę pod względem sprzedaży, ale i nie wygenerował od początku większego zainteresowania, to właśnie Strażnicy Galaktyki. Gdy tylko zagrałem, zrozumiałem, że mimo kilku bolączek dostajemy tu solidną, wierną komiksom historię z naprawdę fantastycznymi postaciami i kilkoma bardzo trafionymi pomysłami.

Indyk, o którym praktycznie nikt nie mówił, tytuł niknący pod wieloma hitowymi tytułami niezależnymi. I bardzo niedobrze! Gra, w której wcielamy się w dziennikarza radiowego, puszczamy muzykę i… musimy pomagać mieszkańcom miasta przetrwać atak seryjnego mordercy rodem z Krzyku. Bawiłem się wyjątkowo dobrze, choć to głównie niespieszna, stojąca fabułą pozycja.

Poboczna odsłona uwielbianej niegdyś serii inFamous okazała się czymś o wiele mniej imponującym niż Second Son, zasadniczo trzecia część. Ten spin-off nadal opiera się na kilku fajnych pomysłach i dość unikatowej wizji artystycznej, z jednej strony podobnej, a z drugiej nieco odmiennej od podstawowej gry. Mówcie, co chcecie, ale historia zgodnie z prawidłami hollywoodzkiego blockbustera może i nie wytycza nowych granic, lecz chociaż bawi.

Mogło być tak pięknie. Team17 chciało zaserwować niewielkiego soulslike’a w sam raz dla fanów klasyki gatunku, z unikatowym systemem broni i paroma odrębnymi pomysłami. Thymesia nie okazała się żadnym gamechangerem, a krytycy zarzucali jej brak różnorodności przeciwników czy względnie krótki czas na przejście. Ale wiecie co? System walki to jednak nadal fenomenalny miks Dark Souls z Sekiro, do tego unikatowy świat i czas rozgrywki w sam raz na to, aby przejść całość przy kilku posiedzeniach. Idealnie do PS Plus.

Że co?! Get Even? Ta polska gra, o której istnieniu nikt nie pamięta, ale swego czasu było o niej głośno głównie ze względu na spore ambicje na prawdziwie next-genową przygodę. Wyszło… nieźle. Szczególnie scenariuszowo, bo historia wykreowana przez The Farm 51 potrafi wciągnąć jak mało która. Może i balans w trakcie jej przechodzenia nie jest idealny i bywa dość „drewnianie”, jasne. To się zdarza. W ofercie PS Plus, szczerze powiedziawszy, nie można wybrzydzać, bo to jedna z ciekawszych singleplayerowych gier dla wielbicieli mrocznego, wyjątkowego klimatu.

