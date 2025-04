Top 10 gier open world w PS Plus Extra i Premium. Zachwycające otwarte światy

Najlepsze gry open world w PS Plus Extra i Premium, czyli te pozycje, które mogą zachwycić kreacją i wizją otwartego świata lub przytłoczyć liczbą fantastycznych (choć różnie z tym bywa) aktywności. Wybraliśmy gry, które dzięki otwartej mapie mogą Was wciągnąć na bardzo długie godziny i sprawdzą się idealnie dla wszystkich graczy, którym faktycznie zależy na swobodzie i odkrywaniu wszystkiego samemu.

W usłudze PlayStation Plus Extra lub Premium możecie znaleźć całkiem sporo udanych lub wartych uwagi gier osadzonych w otwartych światach. Większość z nich to tytuły łączące ze sobą przygodę i akcję, ale starałem się wybrać te inne warte uwagi pozycje niż w naszej topce najlepszych przygodowych gier akcji w PS Plus. Do jej sprawdzenia, rzecz jasne, również zachęcam.

Mimo wszystko to oczywiste, że nie każda z wymienionych poniżej gier przypadnie do gustu wszystkim. Każdy jest inny i szuka czegoś dla siebie, z czego jedni mogą woleć przepełnione atrakcjami gry open world z przytłaczającą liczbą aktywności, a inni raczej szukają skondensowanych doznań, w których otwarty świat nie jest kluczową mechaniką, lecz raczej dodatkową atrakcją. Na pewno jednak nie będzie się w tych 10 grach nudzić!

Najlepsze gry open world w PS Plus Extra i Premium – TOP 10 pozycji:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Assassin’s Creed Valhalla (albo jakiś inny)

Riders Republic

Batman: Arkham Knight

Days Gone

Death Stranding: Director’s Cut

Dying Light 2: Stay Human

Fallout 4

Far Cry 5

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Chyba sobie żartujecie? Mam tu opisywać Wiedźmina? No dobra, nie zaszkodzi, bo być może część z Was zapomniała już, jak piekielnie dobra jest ta gra. Mówimy przecież nie tylko o po prostu fantastycznym RPG-u, lecz przede wszystkim o niemal wzorowym otwartym świecie. Wiadomo, znaczniki mogą się „ten teges”, ale klimat, bogactwo treści, niespodzianki czyhające na każdym kroku – zasadniczo Wiedźmin 3 wyznaczył w tym nowy standard. I nawet dziś, tyle lat po premierze, to po prostu historia warta doświadczenia. Tak, nawet już ten 8 raz.

Assassin’s Creed Valhalla (albo jakiś inny)

Sam odbiłem się od Assassin’s Creed Valhalla z pięć razy i już na dobre pogodziłem się, że nigdy tej gry nie ukończę. Dla jednych to wciągająca, przytłaczająca przygoda nawet na setki godzin oferująca jeden z najbardziej „nadmuchanych” otwartych światów w historii gier – to dobrze albo źle, zależy jak patrzeć. Jeśli uważacie, że to źle, zawsze możecie skusić się na nadal świetne Black Flag, klimatyczne Odyssey albo urokliwe egipskie Origins.

Riders Republic

Niewiele na tej liście gier dla fanów ścigania się, ale kto powiedział, że gry open world muszą być klasycznymi akcyjniakami? Riders Republic to niemalże wyścigowe MMO dla nawet 50 graczy jednocześnie i to z różnymi środkami lokomocji – samochody, paralotnie, motocykle, czego dusza zapragnie. Poza tym wygląda po prostu świetnie, bo zwiedzimy m.in. przepiękne amerykańskie parki narodowe. Bardzo angażujące, bo mówimy o jednej z niewielu gier, w których czasami warto wcisnąć hamulec i po prostu podziwiać wszystko wokół.

Batman: Arkham Knight

Bodaj jedna z najlepszych gier akcji o superbohaterach oferuje najbardziej pieczołowicie wykreowany otwarty świat z całej serii. Przepełniony jest pytajnikami Człowieka Zagadki, sekretami do odnalezienia i nawiązaniami, z których dumny będzie każdy fan komiksów. Może i liczba „większych” aktywności nie powala, ale spokojnie, główna fabuła dostarcza odpowiednich emocji. Nie można też zapomnieć o Batmobilu, który choć problematyczny, oferuje wiele nowości dla fanów Batmana.

Days Gone

Days Gone nie rozwala systemu pod względem atrakcji dla fanów eksploracji, bo zasadniczo nie mamy tu zbyt wielu angażujących zadań pobocznych, a i klasyczne „zbieractwo” potrafi zmęczyć. Tutaj liczy się jednak projekt całości, bo cyfrowy Oregon wręcz przytłacza swoim pięknem, z każdą szosą, wzgórzem czy polem stworzonym z dbałością o najmniejsze detale. Jeśli szukacie amerykańskiego małomiasteczkowego klimatu, ta motocyklowa opowieść o zombie apokalipsie wydaje się idealna.

