Jeżeli zastanawiacie się, jakie gry na PS5 i PS4 w promocji warto kupić, to mamy dla was coś specjalnego. Na stronie PS Store znajdziecie kategorię określoną mianem wyboru krytyków. To specjalna selekcja najlepszych tytułów w niskich cenach. Dzięki temu nie dość, że zaoszczędzicie sporo kasy, to na dodatek zyskacie genialne gry na PlayStation.

Doładowanie PS Store, czyli nie musisz przepłacać

Oszczędzanie kasy jest świetne, a jeszcze lepiej, gdy możemy jej zaoszczędzić dodatkowo więcej. Przykładem jest kupno tańszego doładowania portfela w PS Store. Po co płacić 100 złotych za stówkę w portfelu, skoro możecie ją kupić za 84 złote? To 16 zł w kieszeni, które możecie wydać dodatkowo. Najbardziej opłaca się pójść na grubo i doładować portfel za 650 złotych — wtedy oszczędzicie ponad stówkę!

Tanie gry na PS5 i PS4 – promocja w PS Store

Aby nie błądzić po PS Store w poszukiwaniu najlepszych gier, PlayStation przygotowało coś specjalnego. To lista najciekawszych promocji, oznaczona jako wybór krytyków. W dużym skrócie są to najlepsze dostępne gry w promocji, czyli takie, na które po prostu warto zwrócić uwagę i dodać je do swojej biblioteki. Świetnych pozycji jest tam sporo, dlatego nie przedłużajmy — o to najciekawsze z nich:

Jeżeli szukacie jeszcze innych gier, to pełną listę tytułów znajdziecie na stronie sklepu PS Store. Łącznie jest ich naprawdę sporo, bo pełna lista to obecnie ponad 1400 pozycji, choć wśród nich znajdziemy również mniejsze gry, jak i DLC do poszczególnych tytułów.

Dajcie znać, które z gier udało wam się zgarnąć, albo na jakie tytuły się czaicie! Wybór jest spory i na pewno uda wam się upolować coś ciekawego.

